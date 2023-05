Obytné auto na prázdniny stále seženete, půjčovny letos nezdražovaly

Počet uživatelů obytných vozidel u nás roste i v době „po covidu“ a tento trend výrazně neohrožuje ani vysoká inflace či ekonomická nejistota. „Za posledních deset let se počet registrovaných obytných vozidel u nás více než ztrojnásobil,“ uvádí Martin Štrimpfl z Asociace kempování a karavaningu ČR, která trh dlouhodobě monitoruje, s tím, že období pandemie dlouhodobý růst krátkodobě urychlilo, ale čísla už se vracejí do normálu.

Spolu s prodeji roste poptávka také po pronájmech obytných vozů a karavanů. Část zákazníků si tímto způsobem testuje různé varianty a modely před samotným nákupem, jiným se zase klasické vlastnictví takového vozidla nevyplatí a upřednostňují pravidelný pronájem, někdy i vícekrát ročně.

Letní prázdniny se rezervují už od ledna

Podle Lukáše Janouška z platformy Campiri je zájem zákazníků téměř o třetinu vyšší než loni a nejoblíbenější termíny si lidé rezervují již od počátku roku. „První dva červencové týdny jsou již téměř vyprodány, ve zbytku letních prázdnin je ale volných kapacit stále dostatek,“ říká Janoušek. Jeho slova potvrzuje i Daniel Havelka z půjčovny AutoPartner PLUS, která má ve flotile okolo sedmdesáti obytných automobilů: „Pokud jsou zákazníci alespoň trochu flexibilní, dokážeme jim i na letní prázdniny stále najít volná vozidla.“

Květen je ale měsícem, kdy lidé začínají vážně plánovat dovolenou, rezervační systémy jsou v tu dobu pod největším náporem a nejžádanější termíny rychle mizí. I podle zástupců námi oslovených půjčoven je letos rezervace s několikaměsíčním předstihem obvyklá, loni naopak zákazníci více hledali termíny na poslední chvíli.

Pozitivně hodnotí vývoj i Roman Váňa z půjčovny Adria Rent: „Počet zájemců je proti loňsku vyšší, takže i přes velkou nabídku vozidel jich v hlavní sezoně na trhu určitě není přebytek. Zákazníci letos často rezervovali vozy na letní dovolenou už v průběhu zimy.“

Mimo hlavní sezonu jsou lepší podmínky

Karavanistická sezona se ale prodlužuje a také české a zahraniční turistické destinace potvrzují zvýšený počet cestovatelů v měsících červnu a září. Některé země, jako například mezi Čechy oblíbené Slovinsko, turisty cíleně lákají k návštěvě mimo sezonu, aby tím ulevily přetížené ubytovací infrastruktuře během prázdnin. Na zákazníky půjčoven v tuto dobu čekají nižší ceny a výrazně větší výběr dostupných vozidel, na cestách pak volnější kempy, pláže i památky. Zrovna o červnové termíny je letos výrazně větší zájem než loni.

Češi se navíc naučili využívat sezonu v jiných zemích. „V březnu a dubnu jsme měli v naší půjčovně v Malaze téměř vyprodáno, zákazníci si ošklivé počasí u nás vynahrazovali půjčením obytného auta ve Španělsku,“ dodává na téma vedlejší sezony Lukáš Janoušek.

Zatímco typická karavanistická sezona trvá od dubna do října, během covidu se smrskla na vyloženě letní měsíce. „Situace se ale vrací do normálu a vozy se půjčují opět již od dubna, kdy jsou také výrazně volnější kapacity i nižší mimosezonní ceny,“ upřesňuje Roman Váňa.

Velká konkurence tlačí ceny dolů

Vysoká inflace, zdražení úvěrů nebo vyšší ceny obytných vozidel – to je jen část důvodů, proč by pronájem obytných vozů měl citelně zdražit. Kvůli velké konkurenci na trhu se to ale příliš neděje. Ceny spíše stagnují, v některých případech dokonce mírně klesly, a pokud se některé půjčovny letos rozhodly pro navýšení cen, šlo obvykle o symbolické částky. Zákazníci mohou být rádi, pro některé firmy jsou ovšem současné ceny na hranici rentability. Jen ceny nových obytných automobilů totiž meziročně vzrostly v průměru o patnáct procent.

„Ceny pronájmů se mírně zvýšily, ale nikoli plošně. Zdražení se týkalo hlavně nových vozidel, u nichž roste pořizovací cena. Na trhu je ale velké množství zánovních dvou- až tříletých vozů, u kterých ceny zůstaly na loňské úrovni, v některých případech mohly i mírně klesnout,“ říká Roman Váňa.

Přibývá nováčků

Oslovené půjčovny se shodují, že průměrná doba pronájmu obytného vozu se zkrátila na zhruba deset dní. Vícekrát ročně si pak vozy půjčuje jen malá část zákazníků. „Jedná se o zákazníky, kteří cestují často, ale z různých důvodů nechtějí mít vlastní obytný vůz,“ říká Daniel Havelka.

Podobnou zkušenost má i Lukáš Janoušek: „Délka pronájmu se u nás zvedla ze sedmi na průměrných devět dní, což pronajímatelům alespoň částečně kompenzuje stagnaci cen.“

V půjčovnách také přibývá nováčků, kteří za volant obytného vozu usedají poprvé v životě. Důkladné zaškolení je u nich pro bezproblémovou cestu naprosto nezbytné. „Každému zákazníkovi věnujeme při přebírání vozu spoustu času, učíme jej technické náležitosti a obsluhu všech částí vozidla, dáváme tipy a rady na cestu, ale důraz klademe také na správné chování při kempování v přírodě. Všichni zákazníci od nás odjíždějí například s etickým kodexem, který vydala Asociace kempování a karavaningu jako užitečné shrnutí těch nejdůležitějších pravidel platných napříč celou Evropou,“ dodává Roman Váňa.

Do města vestavbou, u rodin vedou alkovny

Nic zásadního se nezměnilo u typů obytných vozidel, které půjčovny nabízejí. V naprosté většina případů se jedná o automobily, přívěsy tvoří v pronájmech jen malý podíl. Zcela vedou také vozy v kategorii do 3,5 tuny, na které stačí řidičský průkaz skupiny B. Nejčastěji v nabídkách půjčoven naleznete polointegrované automobily – ty vedou svou univerzálností, dobrou ovladatelností a uspořádáním vhodným pro páry i menší rodiny. Početnější posádky volí spíše modely se střešní alkovnou, jež ubytují i pětičlennou rodinu se zavazadly, v provozu jsou ale méně obratné. Obytné vestavby a menší dodávky jsou zase oblíbené u sportovců a při cestování po městech či horách. Luxusní integrované modely jsou v nabídce méně často, nabízí však největší komfort a patří k výkladním skříním svých výrobců.