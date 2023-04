K táboráku můžete jet rollsem, ale také si přivézt garsonku i celou vilu

Spřádání plánů na letní sezonu je v plném proudu a s ní i období cestování a karavaningu. Možnost vyrazit s „domečkem na kolečkách“, kam vás napadne, je lákavá. Škála jeho podob je rozsáhlá a pořád se rozšiřuje. A stále méně jsou to jen takové ty mnohdy nevzhledné krabice s proleželou matrací a ušmudlaným sporákem. Podívejte se, jak se dá také bydlet na kolech.

Slon (v porcelánu) s „plaveckými brýlemi“

K nejluxusnějším obytným automobilům patří Elemment Palazzo Superior od rakouské firmy Marchi. Ve světě normalizovaného krabicovitého designu obytných automobilů se jedná o velmi odvážný krok. Jeho neobvyklá přední část byla inspirována aerodynamickými koncepty tahačů od německého průmyslového designéra Luigiho Colaniho. Vypadá jako nějaký obří tvor s plaveckými brýlemi. V roce 2018 Elemment Palazzo Superior obdržel od časopisu GQ car ocenění „Nejlepší nelétající soukromý tryskáč“.

Marchi nazývá svůj nejlepší výtvor „mobilní dům“, a není těžké pochopit proč. I podle standardů velkých obytných automobilů je skutečným obrem. Vozidlo je 13,7 metru dlouhé a 2,55 metru široké, přičemž velká část interiéru se může rozšířit až na 5 metrů, čímž lze získat až 68 metrů čtverečních. Tedy tolik, kolik má průměrný tuzemský panelákový byt. Karavan je vysoký 4 metry, ale po vysunutí střešní terasy s posezením je to o dva více. Nechybí obývací část s obří LED TV a velká kruhová ložnice s manželskou postelí, plně vybavená kuchyň a koupelna ve stylu lázeňského centra. Většina místností má podlahové vytápění.

Třínápravový karavan o hmotnosti 28 tun je postavený na základech „náklaďáku“ a pohání ho šestiválcový motor Volvo s výkonem 600 koní. Elemment Palazzo je pro běžné silnice přece jen trochu velký. Nemůže tam, kam nesmějí kamiony, omezuje ho i jeho výška, a řidič musí být pochopitelně držitelem řidičského oprávnění skupiny C. Navíc je nutné platit dálniční mýto za kamiony, což však při ceně 3 miliony eur (cca 74 mil. korun) za tuto nejlepší verzi asi nehraje roli.

Zbývá malé zamyšlení, pro koho to auto vlastně je. Kamioňákům by se jistě líbilo, ale nikdy na něj mít nebudou, a milionáři spíše létají svými tryskáči do luxusních vil na Azurovém pobřeží nebo tráví čas na svých jachtách.