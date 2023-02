Terénní vila na kolech pro rodinné expedice. Majitel radí, jak na to

O expediční dodávce, kterou nezastaví první mokrá louka, sní řada nomádů. Ale jaké úskalí přináší stavba a provoz takového vozidla? A „sežere“ i trávu v příkopě? Zdeněk Mauer Ford Transit Mk.8 4×4

Jaká poznaná nutnost vás vedla k pořízení obytné dodávky? Děti?

Když pominu že jsem o dodávce snil, tak jsi se vlastně trefil. Pokud nejsou děti zvyklé cestovat, jízdu si zrovna neužívají a první noc na dovolené si těžko zvykají na nové prostředí. Dodávka částečně řeší oba problémy, protože nabídne víc pohodlí na palubě při přesunech a zároveň vlastní postýlku a známé prostředí, bez ohledu na to kde parkuješ. Tedy alespoň to je naše zkušenost.

Jsi fanoušek offroadů a točíš o nich videa. Bylo jasné hned od začátku, že i dodávka bude mít pohon všech kol?

No jasně, jiná varianta mě ani nenapadla. Původně jsme cestovali malým offroadem, který projede strašně moc, všude se vejde a snadno se schová (Suzuki Jimny). Dával nám volnost, které jsme se nemohli úplně vzdát. Proto je taky náš Transit jen ve variantě L2 (5,5 m délky). Kratší rozvor náprav nám dává na dodávku neobvykle dobrou manévrovatelnost a lepší přechodový úhel.

Pohon 4×4 je mezi dodávkáři stále populárnější. Jaké jsou jeho úskalí? Tradičně se uvádí vyšší hmotnost a tedy i vyšší spotřeba, ale ubírá čtyřkolka i vnitřní prostor na vestavbu? A co doložnost?

Rozdíl mezi předokolkou a čtyřkolkou je v případě Transitu téměř 200 kg. To je problém právě kvůli doložnosti, pokud tedy chceš zůstat v kategorii do 3,5 tuny. Navíc kvůli zadnímu náhonu je podlaha o 10 cm výše, takže v provedení 4×4 se standardní střechou (H2) se vzpřímeně nepostavíš. Proto máme vysokou střechu (H3), která zase zvyšuje odpor vzduchu. No a valivý odpor všech hřídelí a soukolí, které vezeme navíc, to taky spotřebu nezlepšuje. Každý by si tak měl dobře rozmyslet, jestli vlastně 4×4 využije. Za nás ano, ale každý cestujeme jinak.

Klasická poznámka ve všech fórech je: „To sežere i trávu v příkopě!“ Platí to i pro tvůj transit s dvojlitrovým dieselem? Za kolik jezdíte?

Průměrná spotřeba je mezi 12–14 litry, což je vzhledem k jeho výšce, cestovní hmotnosti na hraně 3,5 tuny, pohonu 4×4 a vzhledem ke zvolenému „terénnímu“ obutí, řekl bych slušné.

Expediční čtyřkolka Ford Transit v číslech Ford Transit Mk.8 4×4 r.v. 2017 (před faceliftem)

velikost: L2H3

motor: 2,0 ecoblue (Diesel + AdBlue), generace Panther

výkon, točivý moment: 125 kW/170 k, 405 Nm

převodovka: 6stupňová manuální

obytná vestavba na míru od české firmy VejnyWood

Překvapilo mě, že jsi z paluby úplně vyloučil plyn. Před pár lety byl hlavním nezávislým zdrojem energie pro obytná auta, když se používal na topení, ohřev vody, vaření i pohon lednice. Proč?

Celkově si myslím, že plyn má smysl spíš v obytném přívěsu. Obytné auto má od výroby velkou naftovou nádrž a já úplně nevidím důvod, proč bych měl vymýšlet další médium pro ohřev čehokoliv. Navíc když dnes máme moderní LiFePO4 baterie a solární panely, vidím plyn spíše jako přítěž.

Plynové lahve zabírají dost místa a musí stát, obvykle vzadu pod postelí. Díky jejich absenci jsme mohli umístit postel poměrně nízko a nad ní tak vznikl prostor pro dětské postele. Máme tak vzadu vlastně palandy – dvě dvoulůžka nad sebou. A pevné postele pro 2 + 2 byly jedna z podmínek, kterou jsme měli na seznamu poměrně vysoko. Asi bychom vymysleli jiné místo pro lahve, případně kompaktní LPG nádrž, ale nakonec vyhrála nafta a elektřina.

Transita jsme kupovali jako ojetinu a nezávislé topení na naftu už na palubě bylo. Plyn bychom využili jen na ohřev vody a vaření. To první jsme vyřešili 20litrovým elektrickým bojlerem s výměníkem, který jsme napojili na chlazení motoru. Teplou vodu nám tak zajišťuje ztrátové teplo během jízdy, nebo elektřina ze solárního panelu pokud stojíme (případně 230V zásuvka v kempu). Stejně tak jsme zvolili 12V kompresorovou lednici, která chladí přeci jen o trochu lépe než absorpční plynová (a má i mrazák).

Vaření vyřešil přeci jen plyn, protože používáme kempingové vařiče na plynové kartuše. Díky tomu můžeme vařit i venku, tak jak to máme vlastně nejraději.

Na autě jsi hodně věcí dělal sám, například rozvod elektřiny. Na kolik peněz tě pořízení ojeté dodávky 4×4 a vestavby vyšlo?

Celkové náklady jsem ještě přesně nepočítal, ale myslím že budeme někde kolem milionu korun bez DPH. Auto samotné stálo 14 500 eur (asi 350 tisíc korun) a zbytek je přestavba. Cena za práci byla kupodivu nižší, než kolik stál materiál a jednotlivé komponenty vestavby. Trochu jsme ušetřili tím, že jsem auto sám rozebral, zaizoloval a později také sám oživil elektroinstalaci, ale byla to úspora „jen“ v řádu několika desítek tisíc.

Až bude auto úplně hotové, asi to zkusím hodit na papír a ukážu rozpočet divákům pořadu OFF TOUR, kteří náš projekt se zájmem sledují. Když ale vidím dnešní ceny, jsem si jistý že dnes už by nám rozpočet nestačil. Materiál zdražil za poslední rok o desítky procent a trh s ojetinami už taky nenabízí čtyřletá auta s pohonem všech kol za tuhle cenu.

Už jste podnikli první větší cestu. Už víš, co budeš na autě předělávat?

Už jsme podnikli více cest, ale natáčeli jsme zatím jen dvě – offroadové patálie v korytě řeky v Itálii a pískové dobrodružství v Polsku, kde jsme testovali upravené Isuzu D-Max. Kromě toho jsme byli ještě na severu Německa, takže za první sezonu už Transit viděl Středozemní, Baltské i Severní moře.

Drobné úpravy v interiéru už proběhly. Ta nejviditelnější byla dodatečná montáž druhého bočního okna dozadu „do ložnice“, díky kterému teď dokážeme efektivněji větrat. Zároveň jsme přidávali druhou nádrž na odpadní vodu, abychom zlepšili odtok z kuchyňky. Pohon 4×4 totiž překáží i v takových drobnostech, jako je třeba spád odpadního potrubí. Nejdříve to vypadalo dobře, ale až provozem jsme zjistili že voda ze dřezu někdy neodteče. Teď už je to v pořádku.

Teď jsme zahájili poslední fázi přestavby, která má z Transita udělat opravdové expediční auto. Zadní nápravu jsme vybavili dodatečnými vzduchovými vaky a čekáme na sadu, která nám umožní zvýšit světlou výšku auta vpředu i vzadu. Bohužel se vyrábí jen v USA. Zadní dveře jsme vybavili držákem rezervního kola, plánujeme montáž velkého 12V kompresoru pro ovládání vzduchového podvozku, nafukování terénních pneumatik, ale i pro ovládání uzávěrky zadního diferenciálu. Na té zase spolupracujeme s výrobcem z Austrálie. Ve Španělsku nám zase mají vyrobit zvýšené sání, takzvaný šnorchl, který pro Transit Mk.8 na trhu zatím není. Myslím že se v našem pořadu ještě objeví minimálně jedna epizoda, ve které tyto úpravy ukážeme.