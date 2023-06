Směnárna v mobilu, nebo na náměstí? Jak výhodně na nákup valut před dovolenou

Desatero pro klienta směnárny (Zdroj: ČNB) Směnu provádějte pouze v označených směnárnách, nejprve si pozorně přečtěte veškeré informace na kurzovním lístku. Za nákupní kurz získáte výměnou za cizí měnu české koruny. Za prodejní kurz získáte výměnou za českou korunu cizí měnu. Směnárna je povinna uvádět jako první informaci o nákupním kurzu. Směnné kurzy se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou. Účtovat úplatu za provedení směnárenského obchodu je ale zakázáno. Směnárna je povinna na kurzovním lístku zveřejnit pouze nejméně výhodný směnný kurz, který nabízí. Pokud nabízí možnost výhodnějšího kurzu (VIP kurz), konkrétní podmínky sdělí obsluha směnárny. V případě, že vámi složená částka k provedení směny převyšuje částku odpovídající 1 000 eur, je směnárna povinna vám poskytnou informace o své osobě, podmínkách obchodu i právu na odstoupení od smlouvy. Informace si pozorně pročtěte a zkontrolujte, zda v nich uvedený kurz a další podmínky směny odpovídají kurzovnímu lístku a dalším informacím vyvěšeným ve směnárně, nebo jsou pro vás výhodnější. Podepisujte pouze pokud s podmínkami souhlasíte, jeden výtisk informace si uschovejte. Trvejte na vydání dokladu o poskytnutí služby, směnárna je povinna vám jej vydat. V případě nespokojenosti máte právo bezplatně a bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu (právo storna obchodu), a to do tří hodin od jeho provedení v provozovně, ve které byl proveden. Stornovat lze obchody do výše v přepočtu 1 000 eur. Pokud jste nebyli spokojeni s poskytnutými službami nebo vám nebylo umožněno ve lhůtě do tří hodin od provedení obchodu provést jeho storno a nebyly vám vráceny peníze, uplatněte ve směnárně ihned reklamaci. Jestliže směnárna reklamaci neuzná, můžete podat písemnou stížnost České národní bance, nebo podat návrh Finančnímu arbitrovi jako orgánu mimosoudního řešení sporů.