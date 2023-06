Nejrychlejší trasy k Jadranu i Baltu. Kudy naplánovat cestu k moři

Dvacet sedm stupňů a jasno. V chorvatském Splitu má moře 22 °C a v Dubrovníku ještě o stupeň víc. Začíná sezona dovolených a letos i dobrých zpráv. Pokud se chystáte na dovolenou k moři autem, bude to letos snazší a rychlejší než kdykoli předtím.

Na cestě do Chorvatska totiž padla jedna letitá bariéra. Cesty Čechů do oblíbené prázdninové destinace se obejdou bez hraničních kontrol. Podobně jako by už dnes nikoho nenapadlo vytahovat doklady na rakouských, slovinských nebo maďarských hranicích, nemusí ani na těch chorvatských. Chorvatsko je v Schengenu a začalo platit eurem.