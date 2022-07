Pokuty v zahraničí nejsou levný špás. Jedna chyba... A máte po dovolené

Nezapomenout na doklady, zkontrolovat povinnou výbavu a doplnit lékárničku nestačí. Před dovolenou by se řidič měl seznámit s dopravními předpisy a nařízeními platnými v zemi, kam se chystá. „V zásadě platí, že co je v tuzemsku tabu, mělo by být v každém případě tabu i v zahraničí,“ vysvětluje stručně Verena Pronebnerová, právnička rakouského auto-moto klubu ÖAMTC, který zpracoval přehled pokut a trestů za dopravní přestupky v evropských zemích. I z rychlého pohledu na tabulku je patrné, že za příliš rychlou jízdu, telefonování za volantem nebo špatné parkování hrozí v mnoha zemích vysoké peněžité tresty.