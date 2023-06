Někde přeplatíte tisíce, jinde stovky. Průzkum se zaměřil na krátkodobé úvěry

O Indexu odpovědného úvěrování Nabízené půjčky autoři tradičně zkoumají pomocí 15 různých parametrů, které lze rozdělit do tří oblastí. Náklady: kolik lidé zaplatí za měsíční půjčku, co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet. Právě náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu.

Transparentnost: srozumitelnost webových stránek, úplnost, rozsah a přehlednost veřejně dostupných informací.

Procesní vstřícnost a zkoumání úvěruschopnosti: jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit a jak se chová k lidem, kteří se dostali do potíží se splácením. Výsledkem je žebříček společností od nejlepší po nejslabší - čím víc hvězd, tím lepší služba, tedy odpovědnější poskytovatel. Zdroj: Nezisková organizace Člověk v tísni