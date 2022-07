Aby půjčka opravdu pomohla. Co je třeba vědět?

Půjčka může pomoci vyřešit nenadálé výdaje anebo financovat nákup zboží dlouhodobější spotřeby. Přesto není vždy rozumné po ní sáhnout. Půjčovat bychom si měli jen na věci, které mají svou životnost výrazně delší než samotná půjčka.

Dovolenou a zbytné věci bychom si přes úvěr pořizovat neměli. „Správným účelem tak může být třeba výměna auta, kdy staré auto se již velmi často kazí a vyžaduje zvýšené náklady na servis a údržbu, a přitom auto potřebujeme, abychom se dopravili do zaměstnání,“ uvádí příklad Lukáš Urbánek, finanční poradce společnosti Partners. Pokud si však koupíme přes úvěr zbytečně velké a drahé auto, je to chyba.

„Nikdy si také nepůjčujte na splátky jiných půjček. V tomto případě vyhledejte raději odbornou organizaci, jakou je například Poradna při finanční tísni, která vám pomůže s konsolidací půjček nebo poradí ve vaší situaci,“ dodává Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

Můžu si půjčku dovolit?

Jinými slovy, k úvěru bychom měli přistupovat s respektem. To znamená vyhodnotit dlouhodobý přínos takového kroku. Samozřejmě také stav rodinného rozpočtu, protože úvěrem si vytvoříte závazek, který budete muset splácet.

V tomto bodě je důležité si rodinné finance podrobně zmapovat. Kromě běžných příjmů a výdajů je dobré se zamyslet, kolik máte běžných a spořicích účtů a jiných půjček, jaké máte pravidelné výdaje, za co utrácíte nejvíce, jaké máte pravidelné příjmy, které z nich jsou zaručené každý měsíc. A zda jsou v součtu příjmy větší než výdaje, aby vám v rozpočtu zbyly peníze na pokrytí měsíční splátky úvěru.

Zároveň je třeba počítat s tím, že se vaše příjmová situace může změnit. „Pro takové případy je dobré mít nachystanou finanční rezervu. Kterou již máme nebo si ji nachystáme právě z nového úvěru,“ doplňuje Urbánek.

Kde si peníze půjčit

Pokud se pro půjčku rozhodnete, je potřeba zvážit, kde si půjčit. „Nejbezpečnějším řešením jsou stále úvěry od bank, které jsou pod přísným dohledem České národní banky a které poskytují úvěry za transparentních podmínek,“ říká Urbánek. Dodává, že v případě jakýchkoliv komplikací bude vždy nejjednodušší komunikace právě s bankou.

Vedle bank však půjčky nabízí také velké množství nebankovních společností. Některé z nich, zvláště ty zavedené, které na trhu působí již dlouho, mají renomé dobré. Bohužel se však na trhu pohybují i neseriózní firmy. V prvé řadě si proto ověřte, zda společnost figuruje na seznamu ČNB a má oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů.

Žebříčky poskytovatelů úvěrů nabízejí rovněž neziskové organizace. Pravidelně provádí podrobné průzkumy např. Člověk v tísni. V posledním, který byl zveřejněn v červnu 2022, se zaměřil na mikropůjčky. Všímal si celkových nákladů na půjčku, tedy kolik lidé za úvěr zaplatí, a také co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet.

Dále hodnotil transparentnost, klientskou vstřícnost a odpovědné úvěrování. V hodnocení se letos poprvé objevilo i to, zda poskytovatel nabízí první půjčku zdarma. Právě ty se mohou snadno stát pro dlužníka doslova pastí.

Pečlivě vybírejte také samotný produkt. U vybraných společností si zkuste úvěr nakonfigurovat na úvěrových kalkulačkách. Tím získáte předběžný přehled o nabídkách na trhu. Teprve poté u vybraných institucích půjčku poptejte. „Vyberte si maximálně dvě až tři společnosti a požádejte je o konkrétní nabídku. Všechny tyto nabídky se totiž posílají do úvěrového registru a nadměrné množství by vás mohlo poškodit,“ upozorňuje Zborovský.

Aktuální podmínky spotřebitelských úvěrů

U konkrétního produktu pak prověřte, zda vám bude skutečně vyhovovat, zda pro vás bude výhodným řešením. A úroková sazba by rozhodně neměla být jediným kritériem. Velmi důležitým údajem je RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s půjčkou.

Platí přitom, že všechny bytové potřeby lze financovat úvěry na bydlení (účelová půjčka), které nabízejí obecně vždy nejvýhodnější podmínky. Neúčelové úvěry jsou z důvodu zvýšené rizikovosti vždy za horších podmínek.

„Úrokové sazby u neúčelových úvěrů bývají zpravidla o jedno procento vyšší než u hypoték. Dnes tedy nejčastěji kolem sedmi procent,“ říká Lukáš Urbánek. U nebankovních společností bývají vyšší, u některých dost výrazně, klidně i 20 procent. Dále záleží na objemu úvěru, splatnosti, dalších službách spojených s úvěrem jako je např. pojištění, případně to, jestli jste klienty banky, nebo ne.

Maximální splatnost je většinou 9 až 10 let. Delší splatnost úvěru znamená nižší splátku, ale celkově vyšší náklady spojené s úvěrem, kdy více zaplatíte na úrocích. „Rozumný kompromis může být nastavit na úvěru delší splatnost a raději provádět mimořádné splátky. Takové řešení nemusí být ve výsledku drahé a může být daleko bezpečnější z důvodu nižšího fixního zatížení domácího rozpočtu,“ doporučuje Urbánek.

Pro představu, například u úvěru na 50 tisíc korun při úrokové sazbě sedm procent a splatnosti pět let by byla měsíční splátka ve výši 990 korun. Při splatnosti tři roky 1 543 korun. Při dvojnásobném úvěru ve výši 100 tisíc korun by byly měsíční splátky dvojnásobné, tedy 1 980 korun, resp. 3 086 korun.

Čtěte smlouvy a ptejte se

Důležité jsou ale pochopitelně i další podmínky půjčky. Zaměřte se proto také na ně. Pokud si vyberete úvěr od banky, bude to o něco jednodušší. „Budeme mít k dispozici standardizovanou úvěrovou smlouvu, ve které jsou uvedeny všechny důležité parametry včetně toho, kolik za celý úvěr zaplatíme,“ konstatuje Urbánek.

Pozor byste si měli dávat na poplatky spojené s vyřízením úvěru, případně s jeho vedením. V případě nebankovní půjčky je potřeba si dávat pozor na vše. Pořádně si přečíst nejen úvěrovou smlouvu, ale také obchodní podmínky.

Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat. Seriózní společnost vám ráda vše vysvětlí. „Nikdy nepodepisujte smlouvu, kterou si nepřečtete,“ varuje Zborovský. „Vaším právem je také odstoupit do 14 dní od smlouvy o neúčelovém spotřebitelském úvěru.“

Když je půjčka zamítnuta

Půjčku vám ale neschválí jen tak. Banka i každá solidní nebankovní instituce bude nejdříve zkoumat vaši konkrétní situaci. A může se stát, že vám půjčku zamítnou.

„Častým důvodem zamítnutí bývá záznam o problémech se splácením v úvěrových rejstřících nebo absence pravidelného a trvalého příjmu,“ říká Michal Fila, tiskový mluvčí Home Credit ČR.

Kromě těchto důvodů pak má každá instituce vlastní přístup hodnotící míru rizika žadatele o úvěr. V takovém případě může podle Fily dojít k rozporu mezi požadovanou výší úvěru/splátky a hodnocením finanční instituce. Vedle příjmů se pak zkoumají také výdaje žadatele. To proto, aby ho nepředlužili.

Řešení se v případě zamítnutí úvěru vždy hledá individuálně a není to jednoduché. „Někdy pomůže bance některé skutečnosti pouze dovysvětlit a doložit, někdy je situace bez cizí pomoci neřešitelná nebo se musí počkat, až se příjmová situace zlepší,“ vysvětluje Urbánek. Rozhodně nikdy neutíkejte k lichváři. Pokud vám z objektivního důvodu nebyla půjčka poskytnuta, raději si jinde nepůjčujte.