Domácnosti tíží splátky hypoték, v Libereckém kraji na ně padne přes půl platu

Údaje přinesl letošní jarní průzkum na reprezentativním vzorku obyvatel, zpracovaný finanční poradenskou společnosti Swiss Life Select. Z něj vychází, že nesolventností ohrožené domácnosti najdeme nejčastěji v Libereckém (28,6 procenta domácností), Zlínském (28) a Olomouckém (27,3) kraji.

Region pak vede i v další smutné statistice. V Česku je třináct procent obyvatel, které dramaticky ovlivnil růst výdajů spojený s inflací nebo zdražením energií, a to do té míry, že v dotazníku odpovídali, že s penězi vyjdou „jen tak tak“ nebo ve stylu „nevím, zda letos vše zvládnu řádně poplatit“.

„Nejohroženějších třináct procent domácností v rámci celé České republiky, kterých se makroekonomický vývoj v posledním roce zásadně dotkl, pochází právě z Libereckého kraje. Tady činí 23,8 procenta,“ upozornil Milan Kříž z PR agentury Benes Consulting Group, která průzkum zveřejnila.

Za severočeským regionem následuje Olomoucký kraj (18,2 procenta) a Moravskoslezský se 17,3 procenty. Podle analýzy se růst výdajů na bydlení a dalších životních nákladů podepisuje i na snížení možnosti Čechů odložit si peníze na horší časy.

Nejvíce finančních prostředků, více než sto tisíc korun, se podařilo uspořit obyvatelům Prahy a Pardubického kraje. V obou oblastech to bylo shodně 23 procent dotázaných domácností.

„Mezi čtyřiceti pěti až sto tisíci korunami naspořilo nejvíce obyvatel v Karlovarském, Zlínském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Částku od patnácti do čtyřiceti pěti tisíc korun se podařilo uspořit obyvatelům krajů Královéhradeckého, Středočeského a Vysočiny. Do patnácti tisíc korun pak obyvatelům Libereckého, Olomouckého a Plzeňského kraje,“ doplnil Kříž.

Hypotéku má pětina Čechů

Kolik je v Libereckém kraji v současnosti domů a bytů zatížených hypotečním úvěrem, není zcela jasné. Částečný obrázek nabízí ale ministerstvo pro místní rozvoj. To v přehledu na svém webu uvádí, že jen za leden až březen letošního roku si tady sjednalo půjčku na bydlení 254 domácností.

Hypotéku v celém Česku pak má dle loňského průzkumu hypoteční společnosti Gepard necelá pětina Čechů a o jejím sjednání uvažuje zhruba 13 procent populace.

Výsledky nedávného průzkumu České bankovní asociace zase přinesly data, že téměř dvě třetiny Čechů bydlí ve vlastním. Zhruba 37 procent jich má dům, 28 procent pak bydlí v bytě. Generální ředitel Swiss Life Select Karel Šulc řekl, že se sen o vlastním bydlení řadě lidí v poslední době prodražil.

„A nejde jen o náklady na splácení hypotéky, rostly i další životní náklady, jako jsou energie, ceny potravin, oblečení i služby. Rodiny zatížené splátkou hypotéky tak musely tváří v tvář růstu dalších výdajů začít výrazně omezovat svou spotřebu. Nepříjemná situace je to samozřejmě pro ty, kteří šli do hypotéky na doraz bez větší finanční rezervy a bez komplexního finančního plánu, který by jim otevřel oči a ukázal, zda je splácení úvěru v jejich finančních silách,“ sdělil Šulc.

Zajímavé je se v této souvislosti podívat na výši průměrné mzdy v Libereckém kraji. Ta se v prvním čtvrtletí letoška meziročně zvýšila o 2 940 korun na 36 685. Nominálně se zvýšila o 8,7 procenta, reálně však došlo k poklesu o 6,6 procenta. Plyne to z posledních dat krajské pobočky Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„Průměrná mzda v našem kraji byla v rámci mezikrajského srovnání pátá nejnižší, pod republikovým průměrem se pohybovala o 4 580 korun,“ informoval za krajskou správu Ondřej Beneš.