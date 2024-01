Vyšší daně, nižší příjmy. Tabákové výrobky přestávají živit český rozpočet

Analytici dlouhodobě upozorňují na to, že vyšší sazby daně automaticky neznamenají vyšší příjmy, a to zvlášť u výrobků, jako jsou právě cigarety. Ty podle nich v tuzemsku momentálně stojí víc než v Rakousku a téměř stejně jako v Německu. Mzdová úroveň v těchto státech je přitom velmi rozdílná.

„V roce 2023 stát vybral na spotřební daní z tabáku jen 53,1 miliard korun. Tolik inkasoval naposledy mezi lety 2015 a 2016, kdy byla spotřební daň odváděná z krabičky cigaret o polovinu nižší. Ukazuje se, že prudká zvýšení daní způsobují nestabilitu. Z pohledu zachování příjmů státního rozpočtu je vždy lepší spotřební daně na tabák zvyšovat plynule, v dlouhodobém horizontu to přináší vyšší příjmy,“ domnívá se ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Data ukazují, že spotřební daň z tabákových výrobků v České republice za posledních pět let stoupla už o téměř 50 procent. Ekonomové proto říkají, že na pomyslné Lafferově křivce, která v ekonomii vyobrazuje vztah mezi sumou vybraných daní a mírou zdanění, se tak patrně začínáme nacházet již za bodem maximálního výnosu. Za ním už rostoucí zdanění může vést k dalšímu poklesu daňových výnosů.

„S růstem cen tabákových výrobků stouply i motivy pro únik k zahraniční spotřebě a do šedé zóny. Na daně se nelze dívat jen účetně a rozpočtově, ale i ekonomicky. Zkrátka neplatí, že vyšší danění znamená vyšší daňový výnos,“ potvrzuje Martin Slaný, ekonom ze skupiny DRFG.

Klesá i spotřeba

Na výběru se může podepisovat i klesající spotřeba nebo přechod na alternativní tabákové produkty, hlavní důvody jsou ale jinde. „V minulosti velkou část tuzemských prodejů tvořila poptávka z blízkého zahraničí, zejména z Německa a Rakouska. Rychlý nárůst spotřební daně ale tuto konkurenceschopnost snížil a pro řadu zahraničních nakupujících se při zahrnutí času a spotřebovaných pohonných hmot jednoduše nevyplatí pro tabákové výroby do Česka jezdit,“ říká k trendům analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš.

Další zdražení cigaret a ostatních tabákových výrobků čeká spotřebitele už na začátku února. Cena jedné krabičky cigaret by v průměru měla vzrůst asi o osm korun. Na podobné zdražení se ale musí připravit také milovníci zahřívaného tabáku, nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret.

Zdražovat se bude dál

Konsolidační balíček vlády Petra Fialy zároveň počítá s tím, že daňové břemeno bude růst i v dalších letech. V případě jednorázových elektronických cigaret by cena do roku 2027 měla jen na spotřební dani stoupnout asi o 24 korun. Zahřívaný tabák by ve stejném období měl zdražit minimálně o šestnáct korun. I proto si řada Čechů oblíbila nákupy v zahraničí, a to především v sousedním Polsku.

„Čeští kuřáci nakupují v zahraničí, primárně v Polsku. Ti zahraniční do Čech již nejezdí, cenově se jim to nevyplatí. V poslední čtvrtletí loňského roku se na našem území spotřebovalo 18 procent nedomácích cigaret, přitom na konci roku 2022 to bylo o osm procentní bodů méně. Stejný trend dovozů lze vidět i u alternativ, například zahřívaného tabáku,“ vypočítává Slaný.

Úspora na kartonu cigaret koupeném v Polsku se podle analytiků pohybuje až okolo 400 korun. Pro příští roky to navíc vypadá, že cenová propast mezi Českem a Polskem se bude i nadále prohlubovat. Je tak možné, že čeští kuřáci budou preferovat nákupy v Polsku i dál.

„Pokud se podívám na již schválené daňové kalendáře v sousedních zemích, pak nejvyšší navýšení daňové zátěže na krabičce cigaret bude právě v České republice. Statistiky nám ukazují, že téměř každá desátá krabička cigaret vykouřená v Česku byla zakoupená v Polsku,“ uzavírá analytik Štěpán Křeček.