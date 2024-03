Cigarety opět zdražily. Od března stojí krabička průměrně o pět korun víc

Každoroční zdražování cigaret formou zvyšování spotřební daně není žádnou novinkou. Touto cestou stát reflektuje škodlivost kouření i náklady spojené s jeho zdravotními dopady. Takzvaná daň z neřesti vzrostla letos i u zahřívaného tabáku, ale nově byla zavedena u alternativních nikotinových produktů jako jsou elektronické cigarety, či nikotinové sáčky. Jde o produkty, které mají dle dostupných vědeckých studií prokazatelně nižší dopady na lidské zdraví.

A právě tomu by měla i do budoucna odpovídat jejich nižší míra zdanění oproti klasickým cigaretám. Nedá se sice říci, že by nikotináři větší zdanění kvitovali. Rozdílné zdanění jednotlivých kategorií je však i podle nich správná cesta.

„Nižší cena méně rizikových produktů je jednou z hlavních motivací pro kuřáky, aby jejich užívání dali přednost před cigaretou. Například v případě přechodu na naše zařízení glo mohou při obvyklé spotřebě ušetřit až deset tisíc korun za rok,“ říká Tomáš Tesař, ředitel komunikace společnosti Britist American Tobacco (BAT).

Na tom, že právě cenový aspekt je pro mnoho uživatelů alternativ určující se shodují jak adiktologové, tak odborníci na problematiku harm reduction (zmírňování rizik). Nižší cena méně rizikových produktů je motivací pro kuřáky, aby jejich užívání dali přednost před cigaretou.

„Ceny tabákových výrobků jsou významně ovlivněny výší spotřební daně. Proto vítáme daňovou politiku vlády, která méně rizikové alternativy zdaňuje nižší sazbou daně než tabákové výrobky ke kouření. Sazby daně jsou nastaveny úměrně riziku jednotlivých výrobků i při dalších již schválených zvyšováních sazeb daně v letech 2025 až 2027. To se i nadále bude projevovat ve vyšší dostupnosti méně rizikových výrobků a motivovat spotřebitele i výrobce k přechodu od cigaret k alternativám,“ uvádí Petr Šebek, ředitel oddělení vnějších vztahů Philip Morris ČR. Dodává, že ještě do konce dubna se mohou doprodávat staré zásoby a vyšší daň se tak na trhu bude projevovat postupně.

Například v případě přechodu k zahřívaným náplním, které pro své zařízení glo vyrábí společnost British American Tobacco (BAT), může při obvyklé spotřebě úspora představovat až deset tisíc korun za rok. Doporučená maloobchodní cena náplní, které jsou na trhu dostupné pod názvy neo a veo, je o více než padesát korun nižší, než je průměrná cena krabičky cigaret. Ta se dnes blíží částce 150 korun. Milovníci nikotinu ušetří i u konkurenční Philip Morris a její IQOS.

Produkty obsahující nikotin budou zdražovat i nadále. Podle stránek Ministerstva financí dojde v období let 2025-2027 růstu sazby spotřební daně u těchto výrobků tempem +5 % ročně. U zahřívaného tabáku pak dojde v období 2024-2027 k pravidelnému zvyšování sazby daně o 15 % s tím, že u zahřívaných tabákových výrobků je doprodej při změně sazby daně omezen na šest měsíců.