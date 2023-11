Svět bez cigaretového kouře je na dosah, říká šéfka Philip Morris

Největší tabáková společnost světa Philip Morris přesvědčuje kuřáky, aby přestali kouřit cigarety a raději sáhli po nových, méně škodlivých alternativách.

„Za využití nejnovějších technologií dokážeme dospělému kuřákovi namísto hořící cigarety nabídnout plnohodnotnou cestu k nikotinu v podobě vědecky podložených méně škodlivých alternativ, a to s výrazně nižšími riziky pro jeho zdraví i pro jeho okolí,“ vysvětluje generální ředitelka firmy pro Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičová, kam se po skoro sto osmdesátileté historii výroby cigaret dnes Philip Morris ubírá.

Na začátek trochu zdravé skepse. Nebylo by lepší, kdyby lidé přestali kouřit úplně?

To by bylo. Nejlepším rozhodnutím je nekouřit vůbec, s kouřením nezačínat nebo přestat. Nežijeme ale v ideálním světě, a i když podíl kuřáků celosvětově mírně klesl, jejich počet se kvůli růstu počtu obyvatel planety celkově zvýšil, podle posledních odhadů je jich zhruba 1,3 miliardy. Otázka proto nestojí, jestli dospělí lidé budou, nebo nebudou užívat nikotin, který je svým způsobem spjatý s historií lidstva, ale jakou formou. Absolutní zákazy ani drakonická opatření nefungují. Čili pokud se chceme cigaretového kouře zbavit, je třeba najít řešení, které je realistické.

My věříme, že pro zachování zdraví konzumentů nikotinu je klíčové nabídnout jim lepší a méně škodlivé alternativy, než jsou hořící cigarety. Investovali jsme v uplynulých víc než deseti letech téměř veškerou energii do vývoje různých druhů bezdýmných alternativ, které, jak dnes už spolehlivě víme, fungují. Máme v portfoliu výrobky, které zahřívají tabák, kapalinu (tzv. elektronické cigarety), ale i nikotinové a tabákové sáčky. Celosvětově na výrobky se zahřívaným tabákem přešlo už 27 milionů dospělých, kteří by jinak dál kouřili cigarety, v Česku to bylo počátkem léta už 640 tisíc uživatelů našeho zařízení IQOS.

Jsou nahřívaný tabák a elektronické cigarety pro kuřáky o tolik lepší než cigarety?

Pokud bych to zjednodušila, tak myslím, že i laickým pohledem je to jasné. Kde nevzniká kouř, netvoří se ani dehet, který se nemůže ukládat v plicích. A to je jedna z hlavních příčin nemocí spojovaných s kouřením. Snažíme se, aby i odborná debata o otázkách sníženého rizika, které bezdýmné výrobky představují, byla věcná, zbavená ideologie, založená na vědeckých důkazech. A zároveň aby co největší počet kuřáků i uživatelů měl k vědou podloženým informacím přístup. Jsou to především oni, kdo musí dostat příležitost pochopit, v čem změna spočívá, proč je důležitá a proč by pro ni měli najít svou motivaci.

Víme, že nikotin je návyková látka, není bez rizika a některé skupiny dospělých by ho neměli užívat. Ale není karcinogenní a nezpůsobuje rakovinu. Jak už jsem předeslala, nejvážnější zdravotní rizika spojená s kouřením představují škodliviny, které vznikají při hoření tabáku v cigaretě. Díky špičkové vědě a výzkumu a s využitím nejnovějších technologií dokážeme dnes dospělému kuřákovi místo hořící cigarety nabídnout plnohodnotnou cestu k nikotinu v podobě bezdýmné alternativy, a to s výrazně nižšími riziky pro jeho zdraví i pro jeho okolí.

Existují nějaké nezávislé důkazy o nižší škodlivosti těchto výrobků?

Existují a jsou navíc velmi erudované. Významně menší obsah škodlivin v aerosolech, které tyto nové výrobky namísto kouře produkují, a tedy i sníženou míru rizika, které jejich užívání představuje, už potvrdily nezávislé a respektované národní úřady pro ochranu zdraví. Včetně velmi přísných autorit, jakými jsou americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), britský Public Health England, německý Spolkový institut pro posuzování rizik. FDA dokonce udělila produktu IQOS jako prvnímu výrobku na zahřívání tabáku status „výrobku s modifikovaným rizikem se sníženou mírou vystavení lidského organismu škodlivým látkám“. Ve zprávě konstatovala, že produkt je vhodný k podpoře veřejného zdraví, a očekává se, že může prospět zdraví populace jako celku. Čili myslím, že o objektivně snížené rizikovosti užívání nikotinu prostřednictvím bezdýmných alternativ nemůže být pochyb.

Mluvíte o šesti stovkách tisíc českých kuřáků, kteří z cigaret přešli na vaše alternativní produkty. Tušíte, kdy a zda se podaří přesvědčit další stovky tisíc lidí?

Podstatné je, aby dospělí kuřáci, kteří se rozhodnou přejít na alternativu, přestali s cigaretami úplně, aby doslova típli poslední cigaretu jednou provždy. A jsem moc ráda, že se nám to daří, protože 72 procent z těch, kteří přešli na IQOS, se už k cigaretám nevrátilo. Z tohoto pohledu děláme největší a nejefektivnější protikuřáckou kampaň v historii. Nyní se zaměřujeme na kuřáky v menších městech a na venkově, kde není tak velká koupěschopnost a často chybí i správné informace. Je to náročnější, to, co fungovalo v Praze, nemusí fungovat jinde. Velká skupina kuřáků, především těch dříve narozených, zůstává věrná cigaretám, protože je mají prostě rádi. Ale nevzdáváme to. Děláme vše pro to, aby alternativy byly pro kuřáky dostupné a aby si každý z nich našel svůj důvod pro změnu. Znovu ale zdůrazňuji, že naše produkty jsou určeny jen těm dospělým kuřákům, kteří by jinak dál pokračovali v kouření cigaret.

Přesto – nejde to urychlit? Cigarety stále zůstávají hlavním zdrojem příjmů vaší společnosti...

V Česku dnes už zhruba 60 procent našich příjmů plyne z nehořlavých tabákových výrobků. Celá skupina Philip Morris International má v plánu mít dvě třetiny příjmů z alternativních produktů do konce této dekády, vytváříme celou škálu lepších nikotinových alternativ a nepolevujeme v tempu inovací. Vůbec první verzi našeho výrobku IQOS jsme uvedli na trh teprve před devíti lety, v pilotním projektu a jen v jednom japonském městě. A v Česku máme již čtvrtou generaci zařízení IQOS. Takže posun od hrstky tehdejších prvních uživatelů ke stávajícím 27 milionům po celém světě je odrazem toho, že postupujeme dost závratnou rychlostí.

Věřím navíc, že naše společnost přestane časem cigarety vyrábět i prodávat, ale upřímně to nezáleží jen na nás. Zatím je klasický cigaretový byznys natolik velký, že v momentě, kdy bychom jej opustili, zaplní naše místo okamžitě někdo jiný. Nezapomeňte také, že bezprecedentně měníme celé odvětví, které zde existuje více než 150 let. Historicky byla jeho jedinou zásadní změnou strojová výroba a jedinou inovací zavedení cigaretového filtru. Osobně jsem přesvědčena, že svět bez cigaretového kouře je nám všem na dosah, jen nesmíme polevit.

Jakým způsobem chcete podpořit přechod dalších kuřáků na alternativy?

Naše možnosti oslovení zákazníka jsou sice limitované, ale o to větší mu věnujeme pozornost. S kuřáky mluvíme v síti našich značkových IQOS butiků a partnerských prodejen, kterou neustále rozšiřujeme, a v každém kraji jich máme několik. V terénu máme navíc stovky ambasadorů, kteří dospělým kuřákům vysvětlují výhody přechodu na novou formu užívání nikotinu. O zákazníky se stará také naše call centrum. Chceme být zákazníkům co nejblíž, tak aby už nikdo z nich neměl důvod dál kouřit.

Klíčové pro úspěch alternativních tabákových výrobků je jejich cena, kterou ovlivňují spotřební daně. Ty v Česku stále rostou a podle návrhů vlády budou růst i v dalších čtyřech letech...

Kuřák je spotřebitel jako každý jiný a rozhoduje se také podle ceny. Je proto důležité, aby daně na méně škodlivé bezdýmné produkty versus na cigarety byly rozdílné, jinak by se ekonomická motivace k přechodu smazala. To je podstatou a rolí spotřební daně, motivovat k chování, které je žádoucí, které představuje menší riziko či zátěž pro systém. Je navíc zřejmé, že kromě fiskálních cílů by stát měl brát v potaz při stanovení spotřebních daní i dlouhodobé cíle, zejména v oblasti veřejného zdraví. Nicméně to má ještě jeden podstatný rozměr, a to jsou rozdíly v daních mezi sousedními zeměmi.

Narážíte zřejmě na to, že cigarety jsou v Polsku levnější než v Česku.

Přesně tak. Rozdíl je značný. U značky Marlboro je to více než padesát korun na krabičku. Značně levnější jsou v Polsku i náplně pro IQOS. Mohlo by se na první pohled zdát, že je to jen problém tabákových firem, ale věřte, že tak to není. Spotřebitelé si nakoupí levnější cigarety v Polsku, ale tam tak zůstane i odvedená spotřební daň a DPH.

Andrea Gontkovičová Generální ředitelka Philip Morris pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Vystudovala filozofickou fakultu na Univerzitě Komenského a v roce 1997 začala pracovat ve firmě Philip Morris Slovakia.

Roku 2004 odešla do společnosti Philip Morris International ve Švýcarsku.

V dalších letech pracovala pro firmu v několika zemích a k 1. říjnu 2019 byla jmenována generální ředitelkou pro Česko, Slovensko a Maďarsko a byla zvolena předsedkyní představenstva Philip Morris ČR.

V červnu jste oznámili investici přesahující jednu miliardu korun do výroby bezdýmných produktů v Kutné Hoře. Co to znamená pro její budoucnost?

Kutná Hora je nejstarším výrobním závodem v našem koncernu, vyrábí cigarety již 140 let. A je to špičková továrna, která navíc kolem 90 procent produkce vyváží do desítek zemí světa. Dnes už téměř polovina z více než padesáti továren Philip Morris po světě alespoň částečně bezdýmné produkty vyrábí, v nejbližší době se k nim přidá i Kutná Hora. Česko má již dnes díky rychlé adopci bezdýmných produktů významné postavení v rámci naší společnosti a důležitost Česka se ještě znásobí, pokud náš úspěšný příběh doplníme i o nový rozměr výroby. Jako jsme nyní úspěšnými exportéry cigaret, můžeme být v budoucnu i velmi úspěšným exportérem bezdýmných alternativ.

Alternativní produkty přinášejí navíc další problém s odpadem, protože využívají elektronická zařízení. Mnoho z nich končí v komunálním odpadu.

Nejsem v pozici, abych mohla mluvit za celý trh, ale za nás mohu říci, že děláme maximum pro to, aby naše zařízení nekončila v koši, a jsme až překvapeni, jak velkou pozitivní odezvu naše programy u spotřebitelů mají. Pro již vysloužilá elektronická zařízení jsme spustili program CIRCLE motivující zákazníky, aby je nosili zpět do sběrných boxů, a my se staráme o jejich ekologickou recyklaci. Česko a Slovensko patří mezi premianty ve sběru použitých náplní do zařízení na zahřívaný tabák, jen v Česku sbíráme více než jednu tunu náplní měsíčně. A na Slovensku se můžete už dnes dokonce projet po cestě částečně postavené z recyklovaných tabákových náplní.

Můžete to upřesnit?

Jsme partnerem společnosti Ecobutt, která vyvinula unikátní systém pro využití nedopalků, ale i použitých tabákových náplní při výrobě asfaltových směsí. Je to fascinující projekt. Běžnou součástí asfaltu je příměs celulózy, která se přidává kvůli pružnosti. A tuto složku nahrazuje celulózový granulát vyrobený z použitých filtrů a tabákových náplní. Při stavbě takové cesty využijete odpad, který by jinak skončil ve spalovně nebo pohozený. První takový úsek asfaltové cesty už byl položen vloni v říjnu v Žiaru nad Hronom a další podobná výstavba se již připravuje.