Amazon kvůli koronaviru ruší prohlídky pro veřejnost i pracovní cesty

Jen do logistického centra ve středočeské Dobrovízi, které Amazon provozuje od roku 2015, se loni podívalo přes 5 800 návštěvníků. Skupiny až 35 lidí do „zákulisí“ firma nejbohatšího muže světa pouštěla několik let. Zájemci se tam mohli podle slov společnosti podívat, jak „šlape dobře namazaný stroj, který se začne pohybovat po kliknutí na tlačítko koupit.“



Jenže od úterý se už do žádného ze skladů, které Amazon provozuje v Evropě, návštěvníci nepodívají. Kvůli šířící se nákaze koronavirem COVID-19 je totiž firma uzavřela. „Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a hostů jsou pro nás na prvním místě,“ uvedla pro iDNES.cz Miroslava Jozová, PR manažerka společnosti pro ČR.



„Přijali jsme preventivní opatření, která mohou pomoci se zdravotní situací v regionu,“ řekla. Jedním z nich je podle informací iDNES.cz vedle omezení prohlídek také hromadné rušení pracovních cest. Firma zaměstnance vyzývá k tomu, aby raději hledali alternativní způsoby, jak se lze s kolegy v zahraničí spojit.

Kdy firma doporučení pro zaměstnance zruší, není známo. Logistická centra Amazonu by se však podle Jozové měla pro návštěvníky otevřít za několik měsíců. Tehdy by již měla být jasnější celosvětová zdravotní situace, tvrdí.

Archivní video: Práci v logistickém centru Amazonu si vyzkoušel i redaktori iDNES.cz



VIDEO: Jak to chodí v Amazonu: tvrdý řád, pohyby jak robot