Šéf Amazonu koupil za rekordní sumu vilu po zakladateli studia Warner

Částku, která v přepočtu odpovídá 3,7 miliardám korun, Bezos zaplatil za vilu po Jacku Warnerovi, zakladateli stejnojmenného hollywoodského studia. Vila od roku 1990 patřila mediálnímu magnátovi Davidu Geffenovi. Sídlo si tehdy pořídil za 47,5 milionu dolarů.

Nemovitost na bezmála čtyřhektarovém pozemku zahrnuje vedle samotné vily z konce 30. let minulého století i domy pro hosty, nespočet teras, rozlehlé zahrady, tenisový kurt i devítijamkové golfové hřiště.

„Žádná z rezidencí filmových magnátů nepředstihne velikostí, majestátností a kouzlem vilu Jacka Warnera,“ hodnotí poslední Bezosův nákup kniha Legendární rezidence Beverly Hills.

Zatím není jasné, zda ve Warnerově vile bude Bezos se svou přítelkyní Lauren Sanchezovou skutečně bydlet, nebo jde spíš o investici. Bezos totiž nemovitosti nakupuje ve velkém. List Wall Street Journal připomíná, že šéf Amazonu už letos koupil i tři apartmány v New Yorku za 80 milionů dolarů.

Dosavadní rekord za rezidenční nemovitost v Los Angeles padl loni, když Lachlan Murdoch, jeden z šesti potomků mediálního magnáta Ruperta Murdocha, zaplatil zhruba 150 milionů dolarů (3,4 miliardy korun) za sídlo Chartwell Mansion v Bel Air.



Aerial shot of Jeff Bezos’ new $165 Million home purchase in Beverly Hills. Built by Jack Warner of Warner Bros.



