Americká levice tepe Amazon. Okamžitě změňte firemní kulturu, požadují

Pod dopis se podepsalo patnáct senátorů Demokratické strany. Firemní kulturu v Amazonu označili za tristní. „Míra toho, jak často se vaši zaměstnanci zraňují, je mnohem vyšší než u jiných amerických soukromých zaměstnavatelů, “ uvádí v dokumentu. „Jakékoliv praktiky které před bezpečnost pracujících staví profit jsou nepřijatelné,“ dodávají.



Po majiteli firmy, nejbohatším muži světa, Jeffu Bezosovi, požadují odpověď do 21. února. Podle podepsaných senátorů na rozhodnutí Amazonu závisí nejen zdraví a pohoda jeho zaměstnanců, ale i jejich životy. Firma v reakci uvedla, že pro ni není nic důležitějšího, než bezpečí a zdraví zaměstnanců.



Zaměstnanci Amazonu musí při nástupu do firmy podepisovat smlouvy o mlčenlivosti, i přesto se však informace o tamních pracovních podmínkách v zahraničních médiích čas od času objeví. Především britské a americké deníky pravidelně popisují podle mnohých žalostné podmínky, které tamní zaměstnanci musejí snášet.



Hodně práce za málo peněz

Za těžkou práci podle kritiků firma zaměstnance dostatečně neplatí a často je nutí k ohromnému fyzickému vypětí. Podle listu The Guardian někteří manažeři zaměstnance nutí do práce i přes hlad, únavu, nemoci či zranění. Podle zaměstnanců přitom většinou nejde o jejich zvůli – pouze se snaží dodržet přísné kvóty.



Na začátku února si například skupina zaměstnanců ze skladu v newyorské čtvrti Staten Island stěžovala na příliš krátké pracovní přestávky. S firmou se tamní odbory v současnosti snaží domluvit na tom, aby byly dostatečně dlouhé na to, aby vůbec došli do „relax“ místnosti.



Na reputaci pak Amazonu nepřidávají ani případy smrtí zaměstnanců během pracovní doby, přímo „na place“. Nejčastější příčinou takových incidentů bývá infarkt.



Kritiky bylo dost, tvrdí Amazon

Podle zástupců technologického gigantu už bylo kritiky dost. Mluvčí Amazonu, Jay Carney, v pondělí v komentáři pro list The New York Times uvedl, že by si firma spíš zasloužila pochvalu za to, že se situace v ní lepší. Pomalu, ale jistě.



„Moje firma si zaslouží být pod drobnohledem,“ napsal Carney, bývalý mluvčí prezidenta Baracka Obamy. „Ale většinu věcí, kterou od nás politici jako od největšího zaměstnavatele ve Spojených státech chtěli, jsme už udělali,“ dodal.



Upozornil také na to, že i sám Bernie Sanders firmu pochválil – za zvýšení minimální mzdy. Ta ve firmě v současnosti činí 15 dolarů za hodinu (zhruba 342,5 koruny). Někteří politici a novináři však hned po zveřejnění komentáře upozornili, že zapomněl zmínit, jak velký tlak na firmu samozvaný demokratický socialista Sanders vyvíjel (více například zde), píše Guardian.

„Problém s Amazonem není jen takový, že nejbohatší člověk na světě, Jeff Bezos, dává svým zaměstnancům platy, se kterými nemohou vyžít. Jde o tuto ‚novou ekonomiku‘ a degradaci lidské duše – zlomení vlastních lidí, potom jejich vyplivnutí z kola a nahrazení novými těly,“ napsal senátor už v říjnu 2018 na svůj Twitter.

Práci v Amazonu si vyzkoušel i redaktor iDNES.cz:

VIDEO: Jak to chodí v Amazonu: tvrdý řád, pohyby jak robot Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu