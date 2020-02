Jednoho z prvních zaměstnanců Amazonu děsí velikost, které firma dosáhla

Jeden z prvních zaměstnanců Amazonu Shel Kaphan, který do společnosti přišel krátce poté, co byla v roce 1994 založena, přiznal, že ho firma děsí. Jako hrozbu vnímá především velikost a vliv, jehož společnost během posledních let dosáhla. Kaphan je pro její rozdělení.