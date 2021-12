Putování do nebes i za anděly. Na těchto místech oslavíte krásné Vánoce

Chystáte se na výlet? Vneste do něj trochu předvánoční atmosféry a vydejte se prozkoumat obce, o kterých jste možná ještě neslyšeli a na mapě je dosud nehledali. Jak to asi vypadá ve Svatém Mikuláši nebo v Ráji? A do jakého města s božským názvem byste měli zajet, pokud chcete načerpat pozitivní energii?