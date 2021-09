Dny se krátí. Načerpejte energii na zimu na magických místech Česka

Stalo se vám někdy, že jste se ocitli na místě, kde jste najednou pocítili příval energie, teplo, které jako by vycházelo přímo ze země, naprostý klid a harmonii, nebo dokonce jemné mravenčení? Pak jste možná stáli v oblasti, kde vyzařovala zvláštní síla, snad magie samotné matičky Země, která tu byla odpradávna – a odpradávna ji také lidé vyhledávali, aby něco z ní načerpali do sebe, stavěli na jejích zónách svá sídla i svatyně.



Taková místa přetrvala dodnes. Stojí na nich svatostánky, hrady nebo jiné památky, kromě hezké podívané ale nabízejí i něco navíc, něco, co je očima neviditelné, ale přesto to tam je. Stačí jen vnímat...

Panenský Týnec

Pokud bychom měli jmenovat jedno typické místo, kde proudí pozitivní energie, byl by to nedostavěný chrám Panny Marie v Panenském Týnci. S největší pravděpodobností ho založil Plichta ze Žerotína, slavný bojovník, který stával po boku evropských králů, a to nejspíš kolem roku 1316.

Nachází se kousek od kláštera klarisek (dnes už bývalého). Ten pro svatou Anežku a řád, který založila, nechal roku 1280 postavit Plichtův otec jako poděkování za zázrak – jeho manželka trpěla neplodností, prý ale přitiskla svůj bok k Anežčinu a uzdravila se.

Světice údajně chrám sama navštívila, dokonce existují i názory, že v Panenském Týnci mohly být uloženy její ostatky. Že by ta všudypřítomná magická síla pocházela právě od Anežky?

Ale vraťme se zpátky k chrámu. Jeho budování, které šlo zpočátku rychle, se později stále více zadrhávalo, a když roku 1382 přišel ničivý požár, stavba byla úplně zastavena. Možná je to ale štěstí, kdo ví, jak by chrám vypadal dnes, kdyby ho tvůrci dokončili.

Skutečnost, že ho tvoří jen obvodové zdi, a dílo člověka je tak dokonale propojené s nespoutanou přírodou, jeho kouzlo jen posiluje. Chrám stojí na silné léčivé pozitivní zóně, která má tvar kříže, zóny se tedy protínají a jejich síla se násobí. Místo má prý schopnost léčit deprese, pomáhá s nízkým sebevědomím a přecitlivělostí, přináší optimismus a radost ze života.