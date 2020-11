VIDEO: Magický poklad Ústecka léčí, vyzkoušejte si tajemný chrám sami

Chrám obestírají dvě záhady. Kdo ho založil? A kdo ho stavěl? Historici se kloní k tomu, že šlo o Plichtu ze Žerotína, věrného druha krále Jana Lucemburského. A že byl postaven kolem roku 1316.

Zcela nevyřešenou otázkou je také stavitel chrámu. Je možné, že podle kvality provedení šlo dokonce o huť Petra Parléře, stavitele Svatovítského chrámu na Pražském hradě. Každopádně chrám zůstal po požáru v roce 1382 nedokončen.

Co je ovšem na chrámu v Panenském Týnci asi nejvíc lákavé, to je jeho údajná magická moc. Schválně, zkuste si sami stoupnout do středu kostela a zavřete oči. Podle těch, kteří místo vyhledávají opakovaně, stojí chrám na silné léčivé zóně.

Podle některých psychotroniků se zde kříží hned dvě léčivé zóny. Pozitivní energie tohoto místa údajně léčí depresivní stavy, přináší optimismus a dobrou náladu. Energie vyzařující na tomto místě posiluje obranyschopnost organismu a po sezení v trávě uprostřed chrámu je doporučováno lidem po mozkové obrně nebo úrazech hlavy. Pobyt zde se radí i lidem s nízkým sebevědomím nebo těm, kteří mají sebevražedné sklony.

„Odhaduji, že ročně přijede kolem dvaceti tisíc návštěvníků. Zájem hodně vzrostl v roce 2014, kdy byla památka vyhlášena Nejmagičtějším místem roku,“ řekl iDNES.cz starosta městysu Jiří Čížek.



Nedostavěný gotický kostel Panny Marie v Panenském Týnci se skládá z kněžiště 21 metrů dlouhého, devět metrů širokého a přes 20 metrů vysokého, uvádí město Panenský Týnec na svých internetových stránkách. Ze západní třílodní části se dochovala jižní zeď s portálem, polovice západní zdi a jen základy ostatních zdí. V barokní zvonici, která byla postavena později, se v přízemí nachází obchůdek s upomínkovými předměty.

Tradičně se tu konají desítky svateb ročně, natáčel se tu také film Kytice nebo Post Coitum od Juraje Jakubiska.