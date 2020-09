Tajemná místa v Česku: Světce jsou obestřené pohanskými rituály

Světecká jízdárna je druhá největší svého druhu ve střední Evropě a překoná ji jen Španělská dvorní jízdárna ve Vídni. Jde sice o významnou národní kulturní památku, nicméně záhadology a milovníky nevysvětlitelných jevů více než opravená jízdárna přitahuje dlouhá léta les nad ní. Narazí tam na pozůstatky kláštera Paulánů, které jsou na místě záhadných pohanských rituálů.

Zříceniny působí na první pohled ponurým dojmem a je s nimi spojeno hned několik legend, které vyvolávají mrazení v zádech. Podle pověstí se na místě pozdějšího kostelíku nacházel kámen s podivnými prohlubněmi, které svědčily o dávných obřadech. Náhle se na něm prý začalo objevovat čtrnáct pohybujících se světélek. Místní lidé v nich spatřovali čtrnáct svatých pomocníků.

Podle křesťanské tradice jde o skupinu světců, na něž se křesťané obraceli v těžkých chvílích. Od té doby sem začínaly proudit davy věřících, a to nejen z českých zemí. Světce se staly slavným poutním místem.

Podle legendy jel jednou kolem pohanský rytíř. Když viděl velké srocení lidí, zastavil se a zajímalo jej, co se to kolem kamene děje. Když mu to však lidé vysvětlili, rytíř se všem vysmál a začal se rouhat. Pak popadl meč a světélka rozsekal. Vždy, když některé zasáhl, zůstala po něm jen černá čmouha.

Když zhaslo i to poslední, propadl se rytíř i s koněm do země. Zůstala po něm prý jen přilbice, a také podkova jeho koně uvězněná v kameni. Tradovalo se, že je zázračná. Pokud k ní místní přivedli nemocného koně, ten se okamžitě uzdravil. Poblíž kamene pak vyrostl kostelík, na jehož dveře sedláci z vděku za uzdravené koně věšeli podkovy. Přilbice pohanského rytíře byla uložena na oltáři kostela.

Přilbice se v kostele skutečně nacházela, píše se na stránkách světecké jízdárny. Byla uložena v prosklené truhličce a stála na zázračném balvanu s důlky, v jehož středu se tyčil velký kříž.



Husmann jede

Zříceniny mají i svůj děsivý přízrak: je jím ohnivé spřežení, které táhnou čtyři vraníci a doprovázejí je černí štěkající psi. Na voze má sedět duch ukrutného rytmistra Jana Filipa Husmanna, který v šestnáctém století vládl místnímu panství – více se dočtete v boxu níže. Ještě ve dvacátém století matky ve Světcích strašily své zlobivé děti výhrůžkou: Husmann jede. Proto kdo se k monumentálním zříceninám vydá, měl by se mít stále na pozoru.

Krásnou a výjimečnou jízdárnu získalo roce 1996 město Tachov, které se o rok později pustilo do prvních záchranných prací. V roce 2000 pak byla zahájena náročná rekonstrukce, která probíhá dodnes.

Všechna tajemná zákoutí Světců si můžete prohlédnout v hlavním článkovém videu.