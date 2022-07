Slavné hospody. Už se tolik nepije, i vodáci spěchají, říkají U Rozvědčíka

Vodáci, trampové, rybáři, chataři z okolí a výletníci, které přilákal nedaleký hrad Křivoklát. Tak to jsou typičtí návštěvníci hostince U Rozvědčíka, který se často objevuje v povídkách Oty Pavla. | foto: Profimedia.cz

On se vlastně málokdo chlubí tím, že byl v rozvědce. Ale Jaroslav Franěk na to byl hrdý a vznikla hospoda U Rozvědčíka, kterou později proslavil spisovatel a novinář Ota Pavel. Dnes je to asi nejkultovnější vodácká krčma na řece Berounce.