Slavné hospody: Se šípkovou, nebo se zelím? V Hájence si klidně dejte obojí

Když jsem začal dávat dohromady tento seriál, uvědomil jsem si, že známé české hospody jsou nejčastěji spjaté s nějakou knihou, spisovatelem nebo filmem. Do této skupiny samozřejmě patří i kerská Hájenka, která se objevuje ve filmu Slavnosti sněženek (1983), natočeném podle povídek Bohumila Hrabala.

Tedy abych to uvedl na pravou míru, scéna z hospody se natáčela ve filmovém ateliéru. „Oni by se všichni ti filmoví myslivci ani do Hájenky nevešli,“ říká provozovatelka hospody Alžběta Suchelová. Ale v záběrech exteriéru je opravdu vidět hospoda Hájenka a děj se v ní odehrává.