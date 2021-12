Filmová místa: Jáchym hodil Koudelku do stroje v malé vsi na Písecku

Režisér Oldřich Lipský udělal fiktivní Chvojkovice ze skutečných obcí Oslov a Jickovice na Písecku. Točil v nich již zlidovělé části filmu, například tatru utopenou v rybníce. Některé věci se dají najít snadno, jiné obtížně a některé už vůbec ne.

K nedohledání je například „zřejmě slušnej oddíl“ juda STS Chvojkovice-Brod. Zato Jickovice leží 12 kilometrů západně od Milevska a Oslov je od tohoto města vzdálen 17 kilometrů.

Bizarní počítač s plošinou na nákladním autě, který vytiskl Koudelkovi kondiciogram šťastných a nešťastných dní, stál u kostela sv. Linharta v Oslově. „Do vaší obce zavítala věda. Doba kartářek, papoušků a věštkyň je tatam. Za patnáct korun získáte od nás kondiciogram – průvodce na cestu životem,“ lákal v komedii herec Miroslav Homola. Hrál zaměstnance Výpočetního střediska Jih.

Jméno podle prodavače

Kostel zachycený v komedii založil Karel IV. ve stejném roce jako univerzitu. Původně gotický chrám byl za husitských válek vypálen, později se rozšířil. Přestavěn byl roku 1778, opraven o 140 let později. Naproti kostelu býval schwarzenberský statek.

Právě tady, před kostelem v Oslově, stála vysokozdvižná plošina s počítačem vyrábějícím kondiciogramy.

Zajímavostí je, že právě v Oslově u kostela vznikl název filmu. Na místě natáčení stával v roce 1974 obchod, kde prodával pan Jáchym. Jeho jméno se filmařům tak zalíbilo, že ho nakonec použili. Dnes již prodejna neexistuje, na zdi ale ještě prosvítá její reklama.

„Film se měl původně jmenovat jinak. A oni to nakonec přejmenovali podle Jáchyma,“ potvrdil bývalý místní kronikář Miroslav Fíla. Sám se natáčení v Oslově účastnil. Němou roli Jáchyma, který hodil Koudelkovy údaje do bizarního stroje, si zahrál člen Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner. Byl to jeden z jeho prvních úkolů před kamerou.

Účetní na kole

Rolí Koudelky se v sedmdesátých letech proslavil komik Luděk Sobota. Venkovana z JZD, jenž vyrazí do hlavního města k tetičce, zahrál bravurně. I některý z dnešních potomků Koudelky by mohl ze stejného místa vyrazit do Prahy, od kostela jezdí autobusy do hlavního města i dnes. Jen silnice už není kostkovaná jako před kamerou. Cestáři ji zalili asfaltem.

V záběrech z Oslova se objevilo několik místních obyvatel, kteří tehdy pracovali v JZD. Filmaři si přáli, aby družstevníci přišli oblečeni stejně, jako chodili do práce.

„Vyjednali si to s předsedou, natáčelo se ve všední den. Žádné líčení nebylo. Jeden pracovník zrovna opravoval kolo u traktoru. Režisér Lipský si všiml, že nese přes rameno nafouknutou duši. Hned ho s ní postavil před kameru. Ve filmu ho i s duší můžete vidět. Byla to úplná náhoda. A našeho účetního posadili na kolo. Jel kolem špejcharu a pozdravil Koudelku,“ zavzpomínal Miroslav Fíla.

Láska si nakonec cestu našla a všechno dobře dopadlo.

V komedii autorů Smoljaka a Svěráka se objevila i manželka bývalého kronikáře. „Mě z jednoho záběru vystřihli, protože jsem žvýkal,“ usmál se muž. Filmaři také natřeli bílou latexovou barvou dům jednoho z místních obyvatel. Nehodilo se jim do příběhu, že byl ohozený břízolitem. Majitel nakonec s neobvyklou přemalbou souhlasil.

Jáchyme, hoď ho do stroje! Rok výroby: 1974

1974 Režie: Oldřich Lipský

Oldřich Lipský Hlavní role: Luděk Sobota, Marta Vančurová, Věra Ferbasová

Když byl „Jáchym“ dotočen a sestříhán, dostali jednu čerstvou kopii přednostně v Oslově. Promítaly se tenkrát tři představení za víkend a pokaždé bylo na projekcích nabito. Místní chtěli vidět na plátně své sousedy.

„Tenkrát jsme netušili, jak hodně se film dostane do obliby diváků,“ říká Miroslav Fíla. Ani Luděk Sobota tehdy ještě nepatřil mezi příliš známé umělce.

Dnes funguje v místě natáčení Výrobní a obchodní družstvo Oslov a na jeho dvoře postávají traktory. Utopení Tatry 603 v závěru filmu se odehrálo v nedalekých Jickovicích. Ves se nachází blízko přehrady Orlík a nedaleko hradu Zvíkov, který leží na opačném břehu. „Potopili jen prázdnou naleštěnou kastli bez vnitřku,“ zavzpomínal na filmaře jeden z jickovických pamětníků.

Malebný rybník uprostřed vesnice stále připomíná natáčení před pětatřiceti lety. Pořád u něj stojí chalupa, v níž žil Koudelka se svými třemi dětmi a těhotnou životní láskou Blankou (Marta Vančurová). Plození dětí podle kondiciogramu se mu dařilo. „Chalupa je pořád skoro stejná jako v Jáchymovi, jen přistavili garáž. Má už jiného majitele než tenkrát,“ ukázal jeden z místních.

V tomto rybníku v Jickovicích se na konci filmu utopila tatrovka, kterou dostal Koudelka jako satisfakci za špatný kondiciogram.

V jickovickém rybníku se místní nekoupou, jen vlastník slavné filmové chalupy se prý občas ve vodě osvěží. Na dvoře před domem dostával Luděk Sobota vajíčka od maminky, která si neprozíravě uložil do kufru.

A na závěr komedie za ním do Jickovic přijel zástupce firmy Katoda Olomóc, aby mu hanáčtinou zvěstoval zprávu o „chebné elektronce é třenáct“. Ta zavinila výměnu kondiciogramu. Proto dostal Koudelka černý vůz s pertinaxovým karburátorem.

„Tak všecko nejlepšé s tém pertinaxem,“ popřál Luďku Sobotovi herec Oldřich Velen, představitel šéfa Katody Olomóc.