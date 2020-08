Český výletník: Onanující panáček v chebské kapli vyzařuje božský klid

Jel jsem přes půl Čech do Chebu, protože jsem tomu nemohl uvěřit, i když jsem o místní kuriozitě věděl z knih. V tamní kapli na Chebském hradě se opravdu na hlavici sloupu nad hlavami návštěvníků pitvoří soška masturbujícího panáčka. Kdo o něm ví, snadno ho v horním patře dvoupatrové goticko-románské kaple objeví. Našel jsem ho i já.

Kamenný erotoman ve dvoumetrové výšce nad podlahou, sám vysoký asi dvacet centimetrů, vypadá spokojeně. Téměř vyzařuje „božský“ klid a ztopořený úd mu směřuje dolů, což není úplně věrné fyziologii.

Cizí říše v dnešním Česku

Abyste rozuměli, Cheb je druhým nejstarším kamenným hradem v Čechách a byl vystavěn ve 12. století na zvláštním území mezi římskou říší a přemyslovskými Čechami.

Byl to ještě opravdový raný středověk, kdy církev sex ještě tolik neodmítala. Hrad (takzvanou falc) vybudoval proslulý císař Fridrich Barbarossa, který vlastnil Chebsko, kolem roku 1167. Takzvanou štaufskou kapli v areálu pak postavil jeho následník, císař Fridrich II. Kulturně to tehdy bylo prostě Německo.

„Dobro a zlo, neřest a ctnost, to byl přesně způsob uvažování příznačný pro Fridricha II., který miloval na svém dvoře vyhrocené polemiky učenců i slovní souboje básníků,“ píše se na internetu chebského hradu o této „necudné figuře“.

Tak jednoduché to ovšem zase není. Podobné postavičky se objevují i v některých kostelech ve Španělsku, které nemají s Fridrichem II. nic společného. A tamní badatelé se vůbec neshodnou na tom, „co tím chtěl zedník říci“. Podobná postava v kostele San Martin de Elines má úd tlustý jak svá stehna.

Hra světla v chebské hradní kapli

Chebská kaple svatého Erharda a Uršuly (mix románského slohu a gotiky) je zajímavá ještě tím, že má dvě patra nad sebou a uprostřed stropu/podlahy velký otvor. Fotografové se tak zde mohou vyřádit na snímání pozoruhodných průhledů a malá okna poskytují i zajímavou hru světla.

Na dalších sloupech jsou vyobrazeni jako mužíčkův protiklad andělé citující z biblických svitků. Mají tam prý být i další erotické postavičky, včetně prostitutky, ale ty už se mi nepodařilo tak dobře identifikovat.

Nesourodý hrad

Kdybych měl nějak popsat chebský hrad, musel bych na prvním místě napsat, že je to především strašně divný hrad. Možná náš nejdivnější.

Na barokní pevnostní citadele à la Vyšehrad „trůní“ porůznu roztroušené románské a gotické památky. Je tam známá Černá věž, na kterou lze vystoupat, zřícenina románského paláce a zmíněná kaple.

V prostoru u Černé věže je výstavka mučicích nástrojů a dějin mučení, po jejímž zhlédnutí asi nikdy v životě nezapomenu na informaci, že mučit se dalo i rozřezáváním člověka zavřeného v jakési skříni pilou (zdola, aby bylo jasno). Naturalistický doprovodný text udává, že „ještě když pila procházela úrovní pupku, býval člověk někdy při vědomí“. Naposledy prý toto zařízení využili v jednom případě sadističtí nacisté.

Tak raději na vzduch a ven z hradu.

Nádvoří chebského hradu

Novodobou zajímavostí Chebu, kterou si neodpustím zmínit, je druhá malá černá věž. Využil ji totiž jako motiv „šumný“ architekt David Vávra, když stavěl lávku přes Ohři. Takže Cheb má ještě díky němu druhou „malou černou věžičku“.

Sex a české památky

Přemýšlel jsem při návštěvě Chebu i o tom, jestli se na českých památkách nebo vůbec jinde v Česku dá najít ještě další falický nebo jinak sexuální symbol. A popravdě řečeno, když pominu odhalená ňadra soch žen, vzpomněl jsem si jen na novodobý „orloj“ ve tvaru údu na brněnském náměstí Svobody. Možná bych ještě mohl vzpomenout reliéf „Apollon objímá nymfu“ na fasádě zámečku Pohansko u Břeclavi, celkové vyobrazení ale není tak explicitní, i když nějakou sexuální polohu přece připomíná.

Vzpomněl jsem si v Chebu i na to, jak jsou Evropané posedlí indickým chrámem Khadžuráho s kamennou kamasutrou. A vidíte, my to máme taky a ten náš panáček si dokonce vystačí sám.