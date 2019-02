Velká temná jáma, kde žije Nessie, spojuje Atlantik a Severní moře

Loch Ness Loch Ness (délka ca 37 km, šířka ca 1,5 km, rozloha ca 56,6 km²) leží ve Skotské vysočině (tzv. Highlands) v údolí Great Glen nedaleko městečka Inverness. Z hlediska objemu je v něm s odstupem více vody než ve všech ostatních jezerech Skotska, Anglie a Walesu dohromady. Loch Ness, jehož dno je pokryto několika jeskyněmi, má sedm přítoků, ale jen jeden odtok: řeku River Ness.

Rozlohou druhé největší jezero Velké Británie sice není nejhezčím jezerem oblasti, zato nejnavštěvovanějším. Důvodem je Nessie obývající jeho vody prý už více než půldruhého tisíciletí. Lochnesská příšera je tak nejen maskotem regionu, ale i důležitým hospodářským faktorem. Pokud máte chuť být alespoň na pár hodin součástí jedné z největších záhad naší planety, máte čtyři možnosti:

Nessieland Castle Monster Centre - informační centrum v osadě Drumnadrochit je otevřeno v létě denně od 9:00 19:00 hodin, v zimě do 17:00 hodin. Vstup: dospělí 6 liber (cca 175 korun), děti 3 libry (cca 87 korun), rodinná vstupenka 13 liber (cca 377 korun).

Loch Ness Centre & Exhibition -multimediální show od Velikonoc do října denně 9:30 - 17:00 hodin, červenec a srpen do 18:00 hodin, od října do Velikonoc 10:00 - 15:30 hodin. Vstup: dospělí: 7,95 libry (cca 230 korun), děti (6-15let) 4,95 libry (cca 145 korun), rodinná vstupenka 22,95 libry (cca 667 korun).

Jednu z vyhlídkových plaveb po Loch Ness - některé lodě jsou vybaveny speciálními sonárními přístroji. Hodinová okružní plavba : dospělí 14,50 libry (cca 420 korun), děti 8,50 libry (cca 250 korun).

Hrad Urquhart Castle: duben - září 9:00 - 18:00 hodin; říjen do 17:00 hodin; listopad - březen do 16:30 hodin. Vstup: dospělí 9 libry (cca 260 korun), děti 5,40 libry (cca 160 korun).