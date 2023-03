Vyhlíží další dobrou sezonu. Zájezdy zdraží nepatrně, věří ředitelka cestovky

Na loňskou sezonu se všichni, co mají co do činění s cestovním ruchem, velmi těšili. Naplnila se vaše očekávání?

Loňská sezona byla jedna z vůbec nejlepších, jaké jsme kdy zažili. Hlad po cestování byl mezi lidmi skutečně obrovský, a není divu. Teprve v červenci 2020 se otevřela letiště v Řecku, ke kterému se opatrně začaly přidávat další destinace jako Bulharsko nebo Tunisko, některé z nich hranice vzápětí zase zavřely, pak znovu otevřely, situace byla velmi nepřehledná a nejistá. Následující rok 2021 byl podstatně jednodušší v tom, že se začalo očkovat, díky čemuž se zavedl takzvaný semafor, i tak se ovšem některá opatření často měnila. Kdo skutečně chtěl, cestoval, ovšem s fasciklem různých potvrzení, formulářů a certifikátů o bezinfekčnosti, takže bylo o strach něco důležitého zapomenout. Teprve loňský rok nás vrátil do doby před covidem, kdy jediným dokladem, co jsme při cestování do většiny dovolenkových destinací potřebovali, byl pas nebo občanka.

Na ostrově Santorini, což je unikátní řecká destinace, je all inclusive víceméně sprosté slovo.