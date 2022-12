Mezi mořem a horami. Hlavní město Maskat je nenápadnou perlou Ománu

Mohlo by se hodit Do Ománu se vydejte v období mezi říjnem a dubnem, pak už je tam příliš horko. Pokud chcete mít vše bez starostí, Čedok od října nabízí přímé charterové lety do Maskatu. V Ománu se platí ománským riálem. Jeden riál získáte za šedesát korun. Autobusová doprava v Ománu není rozšířená. Pokud chcete zemi prozkoumat, půjčte si auto. Do hor terénní – Ománci mají nejčastěji Toyotu.