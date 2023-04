Perla Slovenského krasu. Objevte Hájské vodopády, teď mají pořádnou sílu

Bezpočet pozoruhodných vodopádů objevíte nejen u nás, ale také v zemi našich východních sousedů, na Slovensku. K mnohým je potřeba podniknout dlouhé a náročné túry, u některých si však vystačíte s jarní vycházkovou obuví.

Bez nadsázky to platí pro Hájské vodopády, živené vodami krasových vyvěraček v Národním parku Slovenský kras. Tato oblast měla v předchozím, zimním období dostatek vodních i sněhových srážek, což se podepisuje na aktuální silné vodnatosti jindy často skomírajících vodopádů. Podle sdělení místních speleologů je v jeskyních Slovenského krasu letos na jaře tolik vody jako málokdy předtím.

Opomíjená Hájská dolina

Hájské vodopády zvané též Vodopády Hluboký jarok jsou opravdovou perlou Slovenského krasu, jejíž cena se násobí tím, že bývá k vidění pouze krátkodobě po malou část roku. Nenechte se mýlit krásnými obrázky z různých webových stránek: Hájské vodopády opravdu po většinu roku netečou!

Hájská dolina a Háj z Turnianského hradu

Východiskem k vodopádům je obec Háj, vzdálená sotva půl hodiny jízdy autem z Košic. Bohužel jinak než autem se do Háje o víkendech a svátcích nedostanete, můžete však využít autobusovou linku, která zastavuje v pět kilometrů vzdálené Turni nad Bodvou, což je pro toulky mimořádně působivou krajinou taky dobré východisko.

Vesnice Háj leží při ústí velkolepé Hájské doliny, která se v délce pěti kilometrů zařezává až 300 metrů hluboko do krasové planiny. Její popularita je mnohem menší, než by si zasloužila, jelikož turisté dávají přednost sousední vyhlášené Zádielské dolině. Nic na tom nemění ani přítomnost Hájských vodopádů, což je koneckonců dobře.

Abyste vodopády našli a mohli se k nim přiblížit, musíte se v horní části Háje přidržet žluté turistické značky, která vede po strmě stoupající silnici Hájskou dolinou do vesnice Hačava. Určitě nechoďte po opačném břehu potoka zdánlivě pohodlněji mimo asfalt.

Malá předehra

Příkré stoupání po silnici vás brzy přivede k turistickému rozcestníku Hájske vodopády 360 metrů a směrovce „vodopád č. 1“. Úzký chodníček odtud míří podél dřevěného zábradlí příkrým svahem do rokle, v níž hučí pětimetrový, téměř volně padající krasavec zvaný oficiálně Dolný Hájský vodopád. Pro začátek nečekaně hezká podívaná! Pod vodopádem je skalní převis a kruhové vývařiště, odkud voda mizí soustavou peřejí v neprůchodné krátké rokli. Pro více než dva lidi tu moc místa není.

Dolní Hájský vodopád (vodopád 1)

Vodopád Velký most

Pokud nechcete na potoku minout nic dalšího, vydejte se od Dolního Hájského vodopádu roklí vzhůru proti toku. Jarní vycházková obuv se sem však moc nehodí. Na úseku dlouhém cca 450 metrů potkáte celkem šest dalších nízkých kaskád, pro něž má turistický webový portál Slovenského krasu vzletná pojmenování. Odspodu nahoru jsou to: vodopád Velký most, Malá Hájská kaskáda, vodopád Malý most, Hájský vodopádik, Kamenný žľab a Smaragdový vodopád… S ohledem na to, co však přijde po nich, jsou to vesměs útvary, na něž rychle zapomenete a kdybyste šli opačným směrem, některých si ani nevšimnete. Navíc minimálně dva z nich jsou obyčejné splavy vybudované člověkem.

Procházka dnem údolí podél potoka je však za vyšších vodních průtoků zajímavá. Alternativou k výše zmíněnému pochodu dnem údolí je putování po souběžné asfaltové silnici, která se vine o několik metrů výše.

Vodopády v bývalých lomech

Skutečná pecka ovšem přichází na scénu, až když se objeví Velký Hájský vodopád, označený u silnice směrovkou „vodopád č. 2“. Má úctyhodných sedm metrů a voda se na něm rozděluje do čtyř ramen. Mimořádně působivá podívaná láká návštěvníky k zastavení a posezení. K dispozici je dřevěný altánek, lavičky a ohniště.

Velký Hájský vodopád (vodopád 2)

Na tomto místě je třeba připomenout, že Hájské vodopády nejsou čistě přírodním výtvorem, i když to tak na první pohled vypadá, ale vznikly z velké části v důsledku lidské činnosti. V údolí potoka se na několika místech těžil v minulosti sladkovodní porézní vápenec vysrážený z tekoucích vod. Používal se jako stavební, a především obkladový dekorační materiál. V údolí tak vznikly skalní stěny, přes něž začala padat voda.

Malé lomy splynuly postupem času s okolní přírodou a dnes už je velmi obtížné přesně rozeznat, co je dílem přírody a co naopak dílem člověka. Srážení vápence stále pokračuje, což je dobře patrné právě na „vodopádu č. 2“, kde se tvoří pěnovcové baldachýnové závěsy a převisy. Při nízkých stavech vody jsou novotvořené pěnovcové útvary patrné více či méně na všech skalních stupních.

Stredný Hájský vodopád (vodopád 3)

Od Velkého Hájského vodopádu je to po pohodlném lesním chodníčku asi 150 metrů k „vodopádu č. 3“, který se nazývá Stredný Hájský vodopád. Jeho šest metrů vysoký dolní stupeň přepadává přes mohutný pěnovcový baldachýn, kulisu vodopádu vytváří široká skalní, původně zřejmě lomová stěna. I tady je možné se posadit na lavičku a rozjímat nad krásami přírody.

Poslední pět metrů vysoký „vodopád č. 4“ neboli Horný Hájský vodopád se nachází hned za ohybem potoka nad trojkou, ale dostat se k němu dá jen zpětnou oklikou přes silnici. V současnosti přístup k němu komplikují popadané stromy.