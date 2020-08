VIDEO: Crikvenica s českou historií láká i pláží pro pejsky

Čím je Crikvenica ojedinělá? Připraveností a flexibilitou uspokojit naprosto všechny nároky turistů. Zejména tedy rodin s malými dětmi. Pokud si na dovolených v hotelových resortech lámete hlavu, jak své děti zabavit, podobné dilema zde nehrozí. Zábava na vodě, na souši i ve vzduchu. Nejen pláže a přilehlé ulice nabízí příležitost odložit své ratolesti a užít si romantické chvíle s partnerem.



Vyžití zde samozřejmě najdeme i pro bezdětné a mladistvé. Pět nočních klubů a bary s výhledem na moře přímo vybízejí ke stažení aplikace Tinder, nebo Grinder..



Je libo hotelový pokoj, apartmán k pronájmu, nebo snad disponujete vlastním karavanem? Dobrá, tak alespoň stanem? Crikvenica je připravena na všechny typy turistů. Odvážnější cestovatelé, projíždějící autem více destinací, určitě ocení špičkové zázemí. Nechybí dostupnost pitné vody, sprch či možnost nakrmit svůj automobil energií, kterou zrovna vyžaduje.

Cestujete-li s domácím miláčkem, čeká vás malá rarita. Pláž určenou výhradně pro psy, kde nechybí ani psí sprcha a malá lehátka, jsem viděl v Crikvenici poprvé.



Pro většinu z nás je pohodlí vlastního zázemí nenahraditelné. Počítejte s tím, že ceny hotelů, určených hlavně pro rodiny s dětmi, nepatří mezi nejnižší. V této oblasti se bohužel zlevňování v důsledku koronavirové krize nekonalo. Pokud hledáte odpověď na otázku, zda vás týdenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu vyjde podobně jako all-inclusive týden v Hurghadě, tak tedy nevyjde. Do kapsy budete muset sáhnout o pár tisíc hlouběji.

Co se však celkové nabídky ubytování týče, funguje stále organicky mezi místními. Navštivte tak např. pár facebookových skupin ve správě zkušenějších Čechů, kteří vám rádi předají kontakty na chorvatské domorodce nabízející ty nejlevnější varianty přístřeší. Ano, i pár metrů od pláže.

Pláže jsou mimochodem z velké části písečné a ony pověstné oblázky, které mohou za hromadu pořezaných dětských nožiček, se nacházejí jen místy.

Levnější jsou jen melouny

Toto nevelké město podél pobřeží nabízí jak špičkové restaurace, kde si pochutná i protřelý gurmán, tak rodinné podniky pro příjemné posezení u kávy.

Při placení v prvním podniku jsem se však zarazil a sám sobě položil otázku: „Kde přesně se tedy promítlo ono snižování cen kvůli koronavirové krizi?“ V chorvatských restauracích stále poobědváte za stejné ceny jako v Německu. Jedinou komoditou, u které jsem vypozoroval drastické snížení ceny, je vodní meloun.

Stejně jako před pár lety vylévali naši zemědělci mléko do polí kvůli nízké výkupní ceně, stejným způsobem zacházejí chorvatští obchodníci s melouny. Zda je tedy rovnou házejí do moře, nevíme. Nízký odbyt tohoto rychlého osvěžení, vyhledávaného především turisty, způsobil rekordně nízké ceny a hromadné vyhazování této tropické zeleniny.



Nutno dodat, že doménou této oblasti jsou čerstvé ryby a domácí pršut. Bez jejich ochutnávky nebude vaše dovolená kompletní, nehledě na cenu. Na nákup běžných potravin se můžete vydat do jednoho z přilehlých a Čechům dobře známých supermarketů.



Pobřeží Kvarnerského zálivu je proslulé také svými vinnými révami. Na každém rohu je nějaké to malé vinařství a věřte, že vás v každém z nich přivítají na menší košt. Po pár hodinách degustace možná i pochopíte, proč se tamní vinaři posmívají našim moravským vínům. Víno prostě potřebuje slunce, na rozdíl od návštěvníka vinného sklípku po pár hodinách degustace.

Akvárium i lázně

Ideální pro po obědovou procházku je návštěva tamního akvária s mořskými, sladkovodními i tropickými rybami. Buďme však korektní, paryby zde taky mají své zastoupení. Největší ozdobou akvária jsou dva malí žraloci mako, kteří i v délce jednoho metru dokážou nahnat hrůzu. Popisování krás přilehlých destinací a panoramat by bylo na samostatný článek. Ještěže se nám je podařilo zachytit ve videoreportáži.

Crikvenica není jen prázdninovým letoviskem, proslula také jako středisko evropského lázeňství. Jistě, většina Čechů letos nejspíš využije možnost pořízení voucheru do tuzemských lázní, ale může se jednat o zajímavý tip do let budoucích. Z povídání orlovského rodáka a čestného občana města Crikvenice Luďka Cibulky jsme se dozvěděli fantastickou historii tamní tradice lázeňství.



Marie Steyskalová byla organizátorkou ženského sociálního a emancipačního hnutí na Moravě. V rámci své činnosti budovala komplexní zařízení poskytující zázemí a vzdělání nejen ženám, ale také dětem, především těm opuštěným. Když ji kroky zavedly až do tehdy jugoslávské Crikvenice, její pozornosti neunikly prokázané léčivé účinky tamního přímořského ovzduší.

V hlavě české Matky Terezy se okamžitě zrodil nápad, jak této skutečnosti využít ve prospěch českých dětí. V roce 1910 Marie zakládá ozdravovnu pro české děti později známou jako „Česká kolonie“. Následně se k zdravotním cestám za léčbou cest dýchacích přidali i dospělí a Crikvenica se stala vyhledávaným prázdninovým rezortem českých turistů.

O mnoho dalších let později přicestoval i výše zmíněný krajan Luděk Cibulka. Jeho slova myslím krásně završují tento report: „Já sem jezdím už třiadvacet let. Mám tady domek, kam se vždycky můžu zdejchnout. Znám tady každého. I díky tomu je Orlová partnerským městem, prostě jsem přišel za starostou a domluvil to, tak prosté to je. Prostě všechno na pohodu. Miluji to tady.“