VIDEO: Cesta z Chorvatska autem? Plynulá jízda, testy uděláte doma

Do Chorvatska můžete v současnosti jet pouze se zaplaceným dokladem o ubytování v zemi. Cesta opačným směrem působí na první dojem poněkud komplikovaně, prozatím je stále potřeba mít při cestě z Chorvatska negativní test na koronavirus. „Ten si lze udělat v Chorvatsku v soukromých laboratořích, stojí ale zhruba třikrát víc než v Česku,“ říká reportér Patrik Kaiser.

Jak ale vypadá cesta zpět, pokud u sebe nemáte výsledky testování? Reportér televizní stanice se na cestu z Chorvatska do České republiky vydal tento týden bez platných testů.

Chorvatsko-slovinské hranice projíždí bez problémů. „Na slovinsko-rakouské hranici musíte vyplnit čestné prohlášení o tom, že Rakouskem jen projedete,“ tvrdí reportér. V Rakousku teď momentálně nesmíte zastavovat u benzínové pumpy, to byste ale měli při vhodně zvoleném tankování projet bez zastávky.

Na rakousko-české hranici pak dostanete doporučení, že musíte jít do karantény a nechat se otestovat do 72 hodin. Do 24 hodin byste pak měli obdržet výsledky testu a vaše karanténa může případně skončit.

I tyto komplikace ale mohou velice brzy skončit, povinnost testovat se při návratu do Česka z nerizikových zemí by měla podle vlády odpadnout 8. června. Přečtěte si: Za týden namátkové kontroly, za měsíc úplné otevření s Rakušany a Slováky.