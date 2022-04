Mexické rodeo, čaroděj z Kuby a syrový Banát. Kam se vrací fotograf Pavel Hroch

Co vás baví fotit víc? Lidi, nebo domy?

Domy nikam neutečou a nejsou náladové. K focení architektury jsem přišel úplně náhodou. Původně jsem vystudoval překladatelství a tlumočnictví španělštiny a ruštiny. Na gymplu mě to nebavilo, a tak jsem začal fotit. Chodil jsem po večerech do Pražské fotografické školy, k profesorovi Jánu Šmokovi. Lidi mu nosili svoje výtvory a ptali se ho, jestli je to k něčemu. A on říkal: „Můžete tím podložit skříň.“

Jako kavárenský typ na vesnici kulturně parazituju. Jezdím tam za něčím, co mi ve městě chybí.