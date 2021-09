Už přes deset let jezdí do válečných oblastí. Novinářka a fotografka Lenka Klicperová je s vojáky v zákopech, sbírá příběhy lidí, kteří nasazují život a často přišli o všechno. Zvládat náročnou práci jí pomáhá operní zpěv, tanec, běh a hlavně parťačka, se kterou do válek jezdí.