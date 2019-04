Vyšetřoval jsem tři roky, říká o případu zneužívání knězem biskup Kročil

Důvěrou v českobudějovickou diecézi otřásl v posledních týdnech případ sexuálního zneužívání ze strany velhartického kněze V. Z. Na základě svědectví několika dnes už dospělých žen se jej na nich měl podle reportérů serveru Seznam zprávy dopouštět už před více než pětadvaceti lety.

Zatímco veřejnost se o případu dozvěděla teprve nedávno, vedení českobudějovické diecéze ví o zneužívání téměř deset let.

Na podzim roku 2009 se totiž tehdejší biskup diecéze Jiří Paďour setkal s jednou z obětí, jenže až do své smrti v prosinci 2015 nezjednal v případu žádnou nápravu. V polovině téhož roku se úřadu ujal současný biskup Vlastimil Kročil.

Toho teď podle některých hlasů stíhá jeho vlastní nečinnost týkající se případu sexuálního zneužívání velhartického kněze. Zástupci iniciativy Pro čistou církev chtějí poslat kvůli této kauze podnět Kongregaci pro biskupy sídlící ve Vatikánu.

„Právě v těchto případech by biskupové měli jednat. Papež František stojí za názorem, že stačí k odvolání biskupa, pokud se jedná o provinění vážné, což znamená újma fyzická, duchovní, morální nebo majetková,“ vysvětluje záměr iniciativy její představitel Jan Rozek s tím, že nyní bude záležet na Vatikánu, jak se k věci postaví.

Tehdejší starosta si spolupráci pochvaloval

Vlastimil Kročil před nástupem na biskupství působil jako kněz ve Veselí nad Lužnicí. Ve městě, kde sloužil osmnáct let, se MF DNES ptala obyvatel, jak na něj vzpomínají. Za tu dobu se mu díky dotacím podařilo nechat opravit faru a kostel, který je dominantou městského centra i díky své poloze na kopečku.

Se čtyřletým odstupem, kdy nastoupil do čela českobudějovické diecéze, jsou názory obyvatel na jeho působení ve městě rozdílné.

„Místní ho moc nemuseli. Měl k obyčejným lidem docela velký odstup a přišlo mi, že byl také hodně na peníze. Co však vím z doslechu, tak fara, kterou nechal dát do pořádku, sloužila věřícím i osobním přátelům Kročila k poměrně častým večírkům,“ říká mladá žena před zářící fasádou veselského kostela o biskupově působení. Kolemjdoucí muž jen přikývl a utrousil, že mu byl už od pohledu velmi nesympatický.

Dvojice postarších dam stojící opodál však jeho kněžství ve Veselí vnímá naopak pozitivně. „Já si ho pamatuji převážně v dobrém. Sice jsem do kostela moc nechodila, ale když se podívám na krásně opravený kostel, musel být určitě schopný. Pro město i církev toho musel udělat asi hodně,“ věří jedna z nich.

To si myslí i bývalý starosta Veselí nad Lužnicí a současný náměstek jihočeské hejtmanky Jaromír Novák, který byl v době Kročilova působení na farnosti sedm let v čele města.

„Je to poměrně schopný manažer, který toho pro Veselí spoustu udělal. Je mi jasné, že tak silná osobnost bude mít i své nepřátele, ale spolupráce s ním byla vždy ku prospěchu věci,“ říká o Kročilovi Novák. Podle něho je celá aféra spíše vnitřním bojem církve.

„Českobudějovický biskup může jen těžko vyšetřovat nějaký starý čin, který je promlčený a navíc neexistují žádné důkazy,“ podotýká Novák. Podobně na problém se zneužíváním zareagoval ve svém prohlášení na webových stránkách českobudějovické diecéze i sám Kročil.

„Ihned po své instalaci do úřadu biskupa jsem tuto věc začal řešit. Pokud mé vyšetřování trvalo tři roky, kdy případ je starý pětadvacet let a nemám jiných důkazů než tvrzení, pak dobu tří let považuji za přiměřenou, byť bych byl rád, kdyby byla kratší. I církevní proces musí být nezávislý,“ uvádí Kročil v nedávném vyjádření.

Na dotazy redakce MF DNES reagoval odkázáním na mluvčího diecéze Miroslava Bínu. Ten však nechtěl případ komentovat s tím, že vše je uvedeno v posledních dvou vyjádřeních biskupa na webových stránkách diecéze.