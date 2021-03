Záchrana starého železničního mostu přes Orlík se opět vzdálila

Správa železnic (SŽ) už chtěla akci spustit, jenže se jí nepodařilo úspěšně dotáhnout výběrové řízení. Nyní má druhý pokus.



Na místě má vzniknou jeden z největších obloukových mostů v republice, s rozpětím oblouku 156 metrů. Celková délka přitom dosáhne 316 metrů.

„Původní ocelová konstrukce z roku 1889 je již v nevyhovujícím stavu a limituje nasazení některých vlaků na celé trati Tábor – Písek. Nový železobetonový most bude stát v těsném sousedství současného,“ popsal mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Podmínkou tendru je, že firmy se svou nabídkou nepřekročí částku 544 milionů korun bez daně.

Současný most se klene skoro 70 metrů nad dnem a nad hladinou pak zhruba 35 metrů, podle stavu vody. Proti odstranění 130 let staré, pro mnohé impozantní stavby vznikla loni petice. Má na 1 800 podpisů.

Petenti vyzývají Jihočeský kraj, aby se most pokusil zachovat s tím, že místo kolejí na něm vznikne cesta pro pěší turisty a cyklisty. Současně upozorňují na fakt, že v době výstavby dělníci použili unikátní technologii letmé montáže nýtované ocelové konstrukce.

Stavba se pak stala chloubou českých techniků a dělníků. Ve stejné době byla podobnou technologií vystavěna Eiffelova věž v Paříži.

„Po obou březích nádrže jsou turistické stezky a jejich propojení v současné době neexistuje. Jediný nedaleký most, Podolský, je pro pěší a cyklisty nepoužitelný pro jeho rozměry a velkou frekvenci aut a kamionů, protože je to hlavní silnice spojující Písek a Tábor,“ upozornil autor petice Karel Holl.

Věcí se zabývali krajští zastupitelé ve čtvrtek na svém zasedání. Jednoznačně odmítli možnost, aby historický objekt převzal od Správy železnic do svého vlastnictví Jihočeský kraj.

„Byly by to nehorázné peníze, které si nemůžeme v současné situaci dovolit do údržby vložit,“ vysvětlil na jednání náměstek hejtmana pro ekonomiku Tomáš Hajdušek (ODS).

Právě finanční náročnost byla hlavním argumentem i pro většinu zastupitelů. Proti převzetí mostu jich bylo nakonec 43 oproti pouhým pěti hlasům pro.

Zároveň však zůstala ve hře možnost, že v lokalitě vznikne cesta pro pěší a cyklisty. Zastupitelé totiž se zmizením této památky chtějí rozšířit plánovaný nový most o lávku pro tyto účely.

„Měli bychom na Správu železnic zatlačit, aby se vykoupili z toho, že bourají takovou památku. Měli by se vykoupit tím, že na novém mostě bude lávka,“ vysvětlil zastupitel Jan Zahradník (ODS).

Tento nápad podpořili jeho kolegové při projednávání doplněného bodu, a kraj tak bude se SŽ řešit i tuto možnost. Ve chvíli, kdy má však SŽ hotovou dokumentaci a vyhlásila soutěž, bude velmi složité takto zásadním způsobem měnit podmínky projektu.

Karel Holl je i tak z výsledku jednání rozčarovaný. „Jsem zklamaný a nešťastný. To, že se musí stavět nový železniční most, je jasné, ale zbourání starého považuji za zvěrstvo proti historickým památkám. Představte si, že by chtěl někdo zdemolovat Francouzům Eiffelovku,“ zlobil se Holl.



Podle jeho soukromých zjištění by bylo možné požádat o dotace na úpravy. „Náklady na zbourání budou obrovské, část mohli ušetřit a druhou dát kraji na rekonstrukci nebo údržbu, zbytek by už potom pokryla dotace, o kterou by mohl kraj zažádat,“ řekl Holl.

Ten hodlá i dál bojovat za zachování stavby. „Budu hledat cesty, jak rozhodnutí ještě zvrátit. Jsem přesvědčený, že je tato otázka řešitelná i jinak,“ dodal Holl.