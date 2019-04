Nová železnice má vést 500 metrů od Dobřejovic. Místní ji chtějí dál

Atmosféra při jednání v obecní restauraci ohledně vedení nové železnice u Dobřejovic poblíž Českých Budějovic byla místy vzrušená. „To si děláš srandu, stejně si to nakonec rozhodnete stylem o nás bez nás,“ zaznělo třeba v sále.

Zájem tamních obyvatel o modernizaci a přesun IV. železničního koridoru je veliký. Oproti současnosti se totiž mají koleje o poznání přiblížit k vesnici. A právě to se místním příliš nelíbí, mají obavy například z hluku a celkově ze zásahu do krajiny. Dohady o trasu se vedou už roky.

Zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) proto do Dobřejovic vyrazili na debatu a také představili aktuální podobu koridoru kolem obce v délce přes tři kilometry. Došlo na několik úprav a další nejsou vyloučeny.

Především má být o několik metrů nižší násep, po kterém budou soupravy kolem vesnice jezdit. I tak bude v místě val vysoký v průměru 14,5 metru, což některé obyvatele vesnice, kde žije přes 300 obyvatel, znepokojuje. Další snížení už ale podle projektanta není možné.

„Nebráníme se však žádným dalším připomínkám a návrhům. Myslím, že by neměl být problém, abyste nám je ještě tak měsíc až dva posílali, a my s nimi budeme pracovat,“ oznámil Petr Hofhanzl, ředitel stavební správy západ SŽDC.

Správa prozatím čeká na rozhodnutí krajského úřadu ohledně územního řízení. Dokud nebude mít kladné stanovisko, nemůže se posunout dál. To znamená zpracovat projekt ke stavebnímu povolení a začít s vykupováním pozemků a majetkovou přípravou.

Připravených je několik variant ochrany proti hluku

Projektant Miloš Krameš upozornil, že od nejbližší stavby povede železnice ve vzdálenosti 370 metrů. „To je ovšem zemědělský objekt. Od obytného domu už je to 560 metrů,“ uvedl Krameš.

Připravených je několik variant ochrany proti hluku. „Například val, za kterým by se soupravy vizuálně schovaly, počítáme s výsadbou zeleně jako přirozenou hlukovou bariérou, možností je i stavba dřevěného hrazení,“ uvedl projektant.

Většině místních v sále se však aktuální podoba vedení koridoru stejně příliš nezdála. „Nevšiml jsem si nějaké zásadní změny oproti tomu, co jste nám tady ukázali před lety. Proč to celé neposunete dál od Dobřejovic. Krajské zásady územního rozvoje to umožňují,“ zaznělo od jednoho z obyvatel.

„Připravujete to samé co v roce 2010. A námitky jsou dnes stejné jako tehdy,“ upozornila další z účastnic Miluše Kubešová, bývalá starostka Hosína, pod který Dobřejovice spadají.

V květnu chtějí udělat anketu mezi lidmi

I přes některé ústupky a úpravy zůstaly reakce místních na konci debaty především negativní. Do sálu jich dorazilo několik desítek. Bude proto zajímavé, jak dopadne průzkum, který obec chystá.

„Pro nás bude velmi zásadní. Ideálně v době květnových voleb do Evropského parlamentu bychom chtěli udělat anketu právě na téma vedení železničního koridoru. Pak bychom mohli znát přesný postoj našich obyvatel,“ sdělil starosta Jan Řičánek.

Projekt například počítá s podjezdem pro auta, součástí budou i propustě pro potoky, kudy má případně migrovat zvěř. Někteří obyvatelé by ještě uvítali, aby byl pod železnicí také průchod v místě polní cesty, kde se uvažovalo o cyklostezce a lidé tudy míří do lesa a na vycházky.

Modernizace u Dobřejovic je součástí úseku IV. železničního koridoru mezi Nemanicemi a Ševětínem, ve kterém jsou také dva tunely, Chotýčanský (téměř 5 km) a Hosínský (3 km). Chotýčanský bude ústit v místě, kde začíná průtah kolem Dobřejovic. Původně existovalo 11 návrhů trasy. Zásadní je, že se po úpravách trať narovná a bude dvojkolejná, zrychlí se tak provoz.

Aktuálně modernizace koridoru mezi Prahou a Budějovicemi pokračuje mezi Sudoměřicemi a Voticemi na hranici Jihočeského a Středočeského kraje a pak mezi Ševětínem a Dynínem. Termín, kdy se bude pracovat u Dobřejovic, zatím nelze s ohledem na komplikace upřesnit. Po dokončení celé akce budou vlaky jezdit mezi krajským a hlavním městem za 90 minut.