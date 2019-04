Na trati z Českých Budějovic do Prahy by mohly vlaky jezdit dvoustovkou

Zatímco se cestující na trase České Budějovice – Praha v posledních týdnech museli vypořádávat s nepříjemnou výlukou na kolejích, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) přemýšlí, jak tam po dokončení modernizace vlaky ještě více zrychlit.

Místo plánovaných 160 km/h by to mohlo být v některých úsecích až 200 km/h. Oznámil to Petr Hofhanzl, ředitel stavební správy západ SŽDC.

„Necháváme zpracovávat studii, která tuto možnost prověří. Víme, že by to mělo být na některých úsecích možné. Trať má rezervy a může se po ní jet i rychleji,“ potvrdil na úterním výjezdním zasedání dopravního výboru.

Po dokončení modernizace celého koridoru mezi Prahou a Budějovicemi budou vlaky jezdit z hlavního města do Tábora za hodinu, do Budějovic za hodinu a půl. Zrychlením ve vybraných místech by se dalo dosáhnout ještě kratších časů.

Jenže modernizace a její příprava na některých místech drhnou. MF DNES zmapovala, jak to nyní na koridoru vypadá. Hofhanzl připustil, že například u části z Nemanic do Ševětína na Českobudějovicku se SŽDC za uplynulé dva roky prakticky neposunula. Důvodem byl odpor části obyvatel, jimž vadila trasa navržená příliš blízko Dobřejovic, které jsou místní částí Hosína.

„Proti samotnému koridoru nic nemáme. Navrhujeme, aby se násep posunul dál od místní části Dobřejovice severovýchodním směrem. Původně se zvažovalo mnoho variant vedení trasy,“ sdělil před časem starosta Hosína Jan Řičánek.

Správa se pokusí dostat obyvatele a vedení obce na svou stranu na jednání, které se v hosínské hospodě uskuteční za dva týdny. „Představíme variantu, která je podle nás v dostatečné vzdálenosti od Dobřejovic, soupravy by navíc projížděly za přírodním valem,“ upozornil Hofhanzl.

Pokud se přípravu podaří rozpohybovat, SŽDC by časem mohla začít dělat dokumentaci pro stavební povolení. Tento proces může trvat další tři roky, než by se vůbec mohla soutěžit samotná stavba. Její součástí je i téměř pětikilometrový Chotýčanský tunel, se kterým správa i přes odhadované obrovské náklady dál počítá.

Na dvou úsecích pracují

Aktuálně pak modernizace koridoru, která spočívá vždy především v tom, že je pak trať dvoukolejná, pokračuje na dvou místech. Pracuje se mezi Sudoměřicemi a Voticemi na hranici Jihočeského a Středočeského kraje a pak ještě mezi Ševětínem a Dynínem.

„U Votic je stavba v plném proudu, trať více narovnáme, zmodernizujeme zastávky, postavíme protihlukové stěny. V úseku nebudou žádné železniční přejezdy,“ vyjmenoval Hofhanzl.

Náklady přesahují 8,6 miliardy korun. Součástí jsou také dva tunely Mezno a Deboreč. Ani tato akce se neobešla bez komplikací. Aktuálně tam dodatečně správa řeší se zástupci úřadu Mezna zajištění vodovodu před zahájením ražby tunelu.

Ve Střezimíři zase jednají o tom, že by zůstala část starých kolejí zachovaných, aby je bylo možné do budoucna využívat pro turistické účely. Na Voticku by se pak část trasy, kterou vlaky po modernizaci opustí, mohla proměnit na cyklostezku.

Na přelomu roku by mělo být hotovo mezi Ševětínem a Dynínem

Stavební sezona pak naplno začala i mezi Ševětínem a Dynínem, kde by mělo být úplně hotovo na přelomu roku. Úsek byl sice dvoukolejný, ale neodpovídal parametrům koridoru.

„Jedná se o část dlouhou přes čtyři kilometry. Součástí jsou nová nástupiště ve stanici Neplachov a Dynín,“ informovala Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC. Právě zde už se dříve počítalo s tím, že by tudy vlaky mohly projíždět rychlostí 200 km/h. V těsném sousedství železnice mohou cestující pozorovat také pokračující budování úseku dálnice D3 Bošilec – Ševětín.

V kraji chybí ještě zmodernizovat železnici mezi Soběslaví a Doubím. „Příprava v tomto případě nebyla vůbec jednoduchá, přitom už jsme ji měli hotovou. Před osmi, deseti lety jsme však byli donuceni hledat úspory a to nás extrémně zdrželo. Nyní přece jen soutěžíme zhotovitele akce, jejíž odhadované náklady jsou 4,5 miliardy korun,“ řekl Hofhanzl. Pokud nenastanou další komplikace, stavět se tam začne letos.

V rekonstrukci je nyní také výpravní budova v Ševětíně, kde dělají třeba novou střechu. A za několik týdnů by se mohli pustit do práce na novém přestupním terminálu u vlakového nádraží ve Veselí nad Lužnicí.

„Vznikne zde například parkoviště, také čtyři zastávky pro autobusy a bude zde i prostor se sociálním zázemím či přístřešek. Vše přímo naváže na podchod k nástupištím, který už zde funguje,“ vyjmenoval starosta Veselí Vít Rada. Na akci má město nyní připravených 26 milionů korun.