Klíčové pracovníky čekají při odstávce dva testy týdně, říká šéf Temelína

Elektrárna zatím nepřistoupila k nejpřísnějším opatřením v reakci na pandemii. Můžete zmínit, jaké kroky by to byly?

V nejpřísnějším režimu by došlo mimo jiné k úplné izolaci klíčového personálu, například operátorů, naštěstí to ale situace nevyžadovala a nevyžaduje. Pozorně ji ale sledujeme a můžeme nyní nastavená opatření ještě zpřísnit. Aktuálně například pracujeme s ještě větším počtem testů, jsme schopni jich dělat až pět tisíc týdně. Máme ale částečnou výhodu i v tom, že lidé přísná nařízení dodržují. Dokonce z průzkumů vyplynulo, že velká část zaměstnanců vnímá přísná opatření jako jejich ochranu, vidí v tom tedy spíše benefit.

Jak v tuto chvíli vypadá fungování těch nejvýznamnějších úseků elektrárny, jako je například velín?

Operátoři na blokových dozornách jsou izolovaní od ostatních pracovníků. Na blokové dozorny jsme umístili germicidní lampy, tedy speciální filtry vzduchu, které zachytávají i velmi malé bakterie a viry. Samozřejmostí jsou respirátory po celou dobu směny nebo doprava vlastními auty. A nad rámec toho máme nasmlouvané ubytovací zařízení pro případ, že bychom je museli izolovat. Jde ale opravdu o krajní variantu, protože máme osm směn, tedy dostatečnou rezervu. Jako prvek kritické infrastruktury musíme být připraveni i na extrémní situace.

V těchto dnech začala plánovaná odstávka prvního bloku. Co obnáší příprava na tuto akci s ohledem právě na pandemii?

Normálně jsou odstávky pro nás nejnáročnější období a v současné době tím spíš. V praxi pro nás tato akce znamená dalších přibližně pět stovek nových lidí. Je teď důležité, abychom i nadále udrželi ochrannou bublinu a zamezili šíření covidu-19 v elektrárně. Ochranná opatření před odstávkou tak ještě zpřísňujeme. U klíčových pracovníků zvýšíme periodu testování minimálně na dvakrát týdně, u těchto lidí máme i striktně oddělené týmy B, aby se s jejich případným onemocnění práce nezatavily. Nemůžeme si dovolit nic podcenit.

Jak náročné je na jih Čech přesunout odborníky ze zahraničí a kolik jich kvůli plánované odstávce zhruba musí přijet?

Je to složitější než s tuzemskými pracovníky. Systém ale máme nastavený a řídíme se celostátními předpisy pro zahraniční pracovníky. V praxi to obnáší především jejich velmi přísné testování. Zjednodušeně řečeno prvních pět dní budou testovaní v podstatě každý den. Řádově půjde o desítky pracovníků především ze Slovenska a Německa.

Byl pro vás osobně uplynulý rok manažersky nejnáročnější s ohledem na to, co se dělo?

Ano, uplynulý rok byl opravdu rušný. Ale to skoro pro každého z nás. Pandemie zasáhla celý svět, každého nějak ovlivnila a všichni se s tím musíme poprat. Pro mě osobně je důležité, abychom byli v opatřeních vždy napřed a elektrárnu ochránili. Loni se to povedlo, kvůli pandemii jsme nemuseli snižovat výkon bloků nebo je dokonce je odstavovat. Naopak dosáhli jsme historicky třetí nejvyšší výroby. Ale vyhráno nemáme, pandemie tady stále je a nás v elektrárně čeká další náročné odstávkové období. Takže musíme být neustále připraveni a velmi opatrní.

Temelín je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Budete letos nabírat nové posily, případně do jakých pozic?

Ano, i letos budeme přijímat nové pracovníky, půjde o desítky lidí. Není to ale o tom, že by lidé od nás sami odcházeli. Naopak zvlášť v této době si naši zaměstnanci uvědomují stabilitu, kterou jim elektrárna jako prvek kritické infrastruktury dává. Naše nábory jsou spojeny především s vykrýváním nových personálních potřeb a i my už začínáme žít generační obměnou. Přeci jenom od začátku výstavby uplynulo už více než třicet let. Pokud jde o pozice, jsou to různé profese například v provozu, bezpečnosti, řízení techniky, péče o zařízení nebo IT. Vedle toho každoročně máme zájem o nové operátory.