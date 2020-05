Bezpečnostní opatření jsou teď největší v historii, říká ředitel Temelína

Když jsme spolu mluvili na začátku března, přirovnával jste situaci okolo koronaviru k běžné chřipkové epidemii. Jak situaci vnímáte nyní?

Tehdy to teprve začínalo a opravdu to tak vypadalo. Přesto jsme už v té době měli v elektrárně zavedeno hned několik opatření, která se ještě zpřísňovala v návaznosti na vývoj situace. Vždy jsme byli přísnější a o krok napřed. Čas a vývoj ukázal, že pandemie covid-19 není běžná chřipková epidemie. Každopádně člověk nemá křišťálovou kouli, aby mohl vidět do budoucna. Život by byl jednodušší, ale asi méně zajímavý.