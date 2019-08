Hrzán nebo Žižka. Tábor oslaví 600 let od založení a hledá tucet osobností

Na www.taborcz.eu už je spuštěná anketa pro veřejnost. Především obyvatelé tak rozhodnou o výběru dvanácti hlavních osobností.

„Stačí na webu označit z dvaceti čtyř nominací maximálně dvanáct nejvýznamnějších,“ upozorňuje mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Užší výběr z okruhu asi padesáti osobností, který zpracovala kulturní komise města, provedli historici Husitského muzea v Táboře.

Nominované osobnosti Hana Benešová (žena prezidenta), František Bílek (grafik, sochař), Zdeněk Čížkovský(kněz, misionář), Jan Vítězslav Dušek (sochař), Jiří Hanibal (spisovatel a režisér), František Heřman (autor stokoruny), Josef Holeček (spisovatel), Petr Hromádka (husitský kněz), Jiří Hrzán (herec), Emanuel Chalupný (pedagog), Bohumír Janát (mluvčí Charty 77), Václav Kaplický (spisovatel), Martin Kolář (historik a heraldik), František Křižík (vynálezce), Josefina Napravilová (odbojářka), Oskar Nedbal (skladatel, dirigent), Theodor Petřík (architekt), Jan Schmid (zakladatel Ypsilonky), Václav Soumar (starosta Tábora), Ignác Šechtl (fotograf), Karel Thir (regionální historik), Jaroslav Vacek (legionář, odbojář), Karel Valter (malíř-krajinář), Jan Žižka (husitský vojevůdce)

„Podmínkou nebylo, že se vybraná osobnost musela v Táboře narodit či zemřít, ale přihlíželi jsme k významu díla či přínosu pro město. Pečlivě jsme výběr zvažovali. Je nám jasné, že co člověk, to názor. Spousta zajímavých osobností se do čtyřiadvacetičlenné nominace nevešla. Je nám to líto, ale nechtěli jsme, aby byl počet nominací rozsáhlejší. Málokdo by se v hlasování vyznal, bylo by to nepřehledné,“ vysvětluje Dvořák.

Přispět do ankety mohou samozřejmě i ti, kteří nemají připojení k internetu ani počítač či mobil. Hlasovací lístky budou součástí zářijových Novin táborské radnice a zájemci je brzy najdou také v Městském infocentru na Žižkově náměstí, v městské knihovně a jejích pobočkách. Hlasovat bude možné do 30. září.

„Průběžné pořadí lidé neuvidí, ale budeme o něm informovat. Nechme se překvapit,“ dodává Dvořák. Favoritem je Jan Žižka.

Vybraná dvanáctka se stane součástí oslav v roce 2020. Každý měsíc se připomene jedna osobnost.