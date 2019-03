Socha herce Hrzána nakonec v Táboře bude, město přidá tři sta tisíc korun

Oblíbený herec a rodák z Tábora Jiří Hrzán by se letos dožil 80 let. K této příležitosti mu ve městě poblíž Gymnázia Pierra de Coubertina a Jordánu odhalí sochu. O záměru se ve městě mluvilo roky, jenže spolku Hrzán sobě, který je iniciátorem akce, chyběly peníze. To se nyní změnilo.