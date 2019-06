Ochromené Strakonice bez zastupitelstva. Klubům chybí dotace, firmy nestaví

Mohlo by se zdát, že to na obyčejného člověka nebude mít spor o platnost voleb vliv, jenže mnozí obyvatelé a lidé, kteří se starají o dění ve městě, už to nepříjemně pociťují. MF DNES mapovala, jaký je dopad této situace na Strakonice, kde žije 23 tisíc obyvatel.

V poslední době je to stále větší komplikace pro sportovní kluby. Na tradiční dotace na jejich fungování vyšší než 50 tisíc korun mohou nyní zapomenout. Ještě větší průšvih může nastat ve chvíli, kdy budou muset zaplatit za pronájmy tělocvičen a dalších městských sportovišť. Tady už se hraje o miliony.

„Nezbývá nám než čekat, jak se situace vyřeší. Dotace od města jsou každopádně pozastavené. Chápeme, že s tím bez zastupitelstva nemohou nic dělat. Zatím dokážeme fungovat, protože máme ještě další zdroje, ale rozhodně je to nepříjemné,“ reagoval za basketbalisty BK Strakonice Jiří Johanes.

Upozornil na potíž s placením hal a sportovišť, na což jinak také existuje grantový program, který však musí schvalovat právě zastupitelstvo.

„Co se týká nájmů sportovních klubů, tak jsou to miliony korun. Nyní hledáme řešení. Jenže jsme nemohli vyúčtovat ani dotace na provoz za druhou polovinu roku 2018, což se týká třeba basketbalistů, házenkářů či hokejistů. Rozhoduje o tom zastupitelstvo ještě před koncem roku, jenže už tehdy jsme ho neměli,“ uvedl místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost). Částky nad 50 tisíc nemůže město bez souhlasu zastupitelů uvolnit.

Házenkáři mají platit za nájmy 600 tisíc korun

Dění netrpělivě sledují i házenkáři. „V červnu je termín, kdy bychom měli platit nájmy. Je to odhadem 600 tisíc korun. Bez grantu bychom s tím měli velké problémy. V druhé polovině května jsme o tom jednali s vedením města a nyní musíme čekat, co bude dál,“ řekl předseda klubu házené HBC Strakonice 1921 Miroslav Vávra.

A nejde jen o sport, podobné komplikace to znamená i pro kulturní spolky nebo některé neziskové organizace. Také jejich fungování je z velké části závislé na dotacích.

Vedení města nemůže ani rozhodovat například o mnohých majetkových záležitostech, i to je v kompetenci zastupitelstva. „Bylo by například zapotřebí povolit změnu územního plánu, o kterou žádá soukromý investor. Má v úmyslu zahájit ve městě investiční akci, ovšem jeho záměr není v souladu s územním plánem,“ zmínila mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Pozastavené jsou i větší rekonstrukce a opravy školních budov. „V předchozích letech byl připravený projekt úpravy letní plovárny, ani do něj se nelze pustit. Stagnují také rekonstrukce sportovišť a komunikací,“ konstatovala mluvčí.

Úplně paralyzované Strakonice samozřejmě nejsou, běžná agenda dál funguje, zajištěny jsou všechny základní a zásadní služby i opravy obecního majetku. Do některých investic se navíc město pustit mohlo. V posledních dnech třeba do neodkladné opravy zimního stadionu. Jeho střecha je v havarijním stavu. Práce za 1,4 milionu korun bez DPH musí být hotové do konce srpna, než se začne ledovat.

Jinak se nyní pracuje především na projektech, které už byly schválené, například na jímání vody v Pracejovicích či rekonstrukci kulturního domu. „Na druhé straně chce město pokročit v průmyslové zóně. Máme vážné zájemce o pozemky a potřebovali bychom vypsat soutěž, ale ani to za současného stavu není možné,“ upozornil Oberfalcer.

Strakonická Veřejnost podala další ústavní stížnost

Jenže ani jedna strana nehodlá ve sporu o platnost voleb ustupovat. Strakonická Veřejnost podala minulý týden další ústavní stížnost kvůli rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, který neuznal výsledky voleb ve městě.

Zástupci vládnoucího hnutí nesouhlasí s odůvodněním soudu. První stížnost podali po loňském rozhodnutí krajského soudu v prosinci. Podle soudu narušila Strakonická Veřejnost předvolební kampaň.

Když Ústavní soud rozhodoval o stížnosti poprvé, vrátil věc krajskému soudu, aby lépe odůvodnil své rozhodnutí. Krajský soud následně vydal v polovině května usnesení, v němž výsledky voleb opět neuznal.

Strakonická Veřejnost získala loni ve volbách 51,1 procenta hlasů. Stížnost na výsledek pak podal kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Strakonice Karel Janský. Uvedl, že Strakonická Veřejnost byla v kampani zvýhodněna v radničním zpravodaji i na výlepových plochách.

V podzimních volbách ve Strakonicích zůstaly ANO, KDU-ČSL a Změna pro Strakonice těsně pod pětiprocentním ziskem potřebným pro zisk mandátu. Vzhledem k tomu se přerozdělování křesel v zastupitelstvu týkalo jen čtyř politických subjektů. A Strakonická Veřejnost získala 16 z 21 křesel.