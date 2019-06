Ústavní soud nové volby ve Strakonicích zatím nepřipustí, projedná stížnost

Ten ve verdiktu o neplatnosti voleb argumentoval, že hnutí vedlo před volbami nekalou kampaň. Ústavní soud (ÚS) si odložení vykonatelnosti rozsudku vytvořil prostor pro posouzení stížnosti Strakonické Veřejnosti.

Soud rovněž vyhověl návrhu na přednostní projednání ústavní stížnosti, řekla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Podle ní je ve veřejném zájmu, aby před organizací nových voleb padlo jednoznačné a nezpochybnitelné rozhodnutí.

„Opačný postup by naopak založil situaci nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých důsledcích účelné. Výkon napadeného rozhodnutí by rovněž mohl vést k nevratnému vynaložení značných nákladů spojených s přípravou opakovaných voleb,“ uvedla Sedláčková.

Zdůraznila, že jde o procesní rozhodnutí, kterým ÚS nepředjímá výsledek řízení.

Hnutí už s jedním podobným podnětem u ÚS uspělo, krajský soud ale volby znovu zrušil. Důvodem bylo údajné zvýhodnění Strakonické Veřejnosti v kampani.

“Nesouhlasíme s odůvodněním krajského soudu. Když to řeknu zjednodušeně a laicky, myslíme si, že vařili z vody a žádný nový argument pro zneplatnění voleb nepřinesli. Jenom (krajský soud) konstruuje, aby mu to nějakým způsobem vyšlo,“ řekl místostarosta Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost) poté, co hnutí koncem května podalo druhou stížnost.

Strakonická Veřejnost získala loni ve volbách 51,1 procenta hlasů a 16 z 21 mandátů.

Na krajský soud se pak obrátil kandidát do zastupitelstva za Změnu pro Strakonice Karel Janský. Uvedl, že Strakonická Veřejnost měla v kampani výhodnější prezentaci v radničním zpravodaji i na výlepových plochách.

Kvůli dvěma rozhodnutím krajského soudu ve Strakonicích nezasedlo od října 2018 zastupitelstvo. Město vede pouze rada se starostou, hospodaří s omezenými rozhodovacími možnostmi a pouze na základě rozpočtového provizoria.