Strakonická teplárna musí přestat omezovat dodávky. Nepřípustné, řekl ministr

Na městský úřad Strakonic přijel Karel Havlíček řešit spory mezi teplárnou a distributorem, kterým je firma Energo. Ten vygradoval v polovině ledna. „V posledních dnech a hodinách se redukovala dodávka tepla, což je nepřípustné,“ vysvětlil ministr důvod svého příjezdu.

Pro bezmála 300 domácností na sídlišti Šumava je zásadní zprávou, že už k dalšímu snížení dodávek nedojde. „V topné sezoně nebude nijak omezena dodávka tepla obyvatel Strakonic,“ potvrdil Havlíček s tím, že i na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřad (ERÚ) bude platit povinnost teplárny dodávat teplo firmě Energo.

V jednom sporu tvrdí výrobce tepla, že firma dluží 800 tisíc korun, protože nemá podepsanou smlouvu. Energo jako vlastník rozvodů distribuční sítě naopak říká, že o kupní smlouvu na dodávky tepla žádala a teplárna ji dosud nedodala.

„Nedodáváme teplo domácnostem, ale společnosti Energo. Ta neplatí a nemá s námi uzavřenou smlouvu, proto není žádný právní důvod, abychom jí dodávali teplo,“ oznámil tento týden ředitel Pavel Hřídel.

Druhý spor se vleče několik let. Energo tvrdí, že výrobce dluží zhruba 14 milionů korun za nájem technologií. „Přes naše výzvy na právní úrovni odmítla platit. Dál ji využívá a fakturuje konečným odběratelům za dodávky tepla z našeho zařízení,“ sdělil před pár dny jednatel společnosti Energo Roman Němeček.

Tři měsíce na dohodu

Všichni v sobotu jednali zhruba tři hodiny a nakonec došli k dohodě, která určuje čas tři měsíce na vypořádání sporů.

„Všechny strany dostávají tříměsíční bianco šek, aby zahájily jednání, a to ať už ve smyslu uzavření smlouvy, či jiného majetkového vypořádání. Ode dneška do 16. dubna je čas na to, aby se dohodly. Po tuto dobu není povinností dlužníka, v tomto případě společnosti Energo, hotovostně splácet za teplo od teplárny. Pak lhůta vyprší. Pokud se nedohodnou, bude muset společnost Energo uznat závazek a platit na pravidelné bázi,“ vysvětlil v sobotu Havlíček.

Firma tak dostala čas, aby se dohodla a nebyla pod tlakem, že musí platit, i přestože na druhou stranu tvrdí, že jí teplárna dluží. Cílem je teď, aby se obě strany dohodly. „Pokud se tak nestane, bude muset platit opatření ERÚ nadále, což není výhodné pro žádnou ze stran,“ dodal Havlíček.

Jak se spor vyřeší, rozhodnou nadcházející měsíce. „Jsem velmi rád, že došlo k dnešní dohodě. Jak úřadu tak ministerstvu i dalším stranám jde zejména o to, aby zákazníci dostávali teplo,“ dodal Stanislav Trávníček, předseda rady ERÚ. „Obě strany se zavázaly, že nebudou brát jako rukojmí konečné odběratele a ti nebudou postihováni,“ uzavřel senátor Tomáš Fiala, který se jednání účastnil.