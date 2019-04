Ve Srubci nemají školu, rodiče předškoláků proto podvádějí s bydlištěm

Změnit narychlo počet předškoláků z 35 na devět, za takový trik by se nemusel stydět ani kouzelník. Na Srubci ale nikdo nečaroval, rodiče se tam masově pustili do takzvané zápisové turistiky. Změnili adresy bydliště svým dětem a někdy i sobě, aby zapadli do obvodu, ve kterém je šance na přijetí do vybrané školy.

Srubec, ač má oficiálně už přes 2 600 obyvatel, vlastní školu nemá a očekávaná stavba je stále v nedohlednu. V republikovém srovnání už je to výjimka. Pro srovnání, početně téměř stejně velké Netolice na Prachaticku mají tři školní budovy.

Jenže Srubec byl před lety malou vesnicí, teprve nedávno se z ní stal velký satelit bez potřebné infrastruktury. Starostka Lenka Malá se tak ani nebrání tomu, aby místní trvalé bydliště měnili. Údajně to dokonce některým lidem doporučila, takové tvrzení ale odmítá.

„Jen nemám nic proti. Nám se stále nedaří získat dotaci, a tak nemůžeme vlastní školu postavit, i když máme jinak vše připravené,“ reagovala Malá. Obec i upravila projekt, aby byla akce levnější. Objekt má nyní stát 109 milionů korun, ale je to stále nad možnosti Srubce.

Už loni rodiče mysleli, že bude škola od září 2018 fungovat. „Zůstalo jen u slibů a my jsme pak museli narychlo řešit zápis jinde, byla to obrovská nepříjemnost a dost velký stres,“ svěřila se jedna z maminek.

Letos už rodiče věděli, že se stavět nebude, a tak se většina rozhodla pro podvod, někdo by řekl nevyhnutelnou kličku. Někteří si našli bydliště „na oko“ na nedaleké Dobré Vodě, nejvíce jich směřovalo do blízkého Suchého Vrbného a Pohůrky, kde je spádová oblast ZŠ Pohůrecké. Jenže i tam budou mít někteří smůlu.

Pohůrecká škola je zcela na hranici svých kapacit. Všechny třídy už tam využívají jako kmenové a není prostor na ty specializované.

„K zápisu nám letos přišlo 146 dětí, ale volných máme jen 95 míst. I když odečteme odklady a uchazeče z jiného obvodu, tak je předškoláků stále více, než jsou naše kapacity,“ potvrdila Jana Trávníčková, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ.

O zápisové turistice dobře ví, ale škola sama proti ní nemůže bojovat. Podle Trávníčkové je situace na Pohůrecké dlouhodobě neudržitelná, protože i místních dětí bude přibývat. Také proto na radnici připravují nástavbu.

„Příští rok bychom, myslím, mohli budovat. Ani to nám ale situaci výrazně nezmění. Budeme muset koncepčně řešit celkovou nedostatečnou kapacitu školských zařízení v oblasti od železnice dál směrem ven z města. Očekáváme tam další rozvoj bytové zástavby a s tím růst počtu dětí,“ navázal náměstek primátora Viktor Vojtko.

Hlavní je vlastní škola

Zmínil, že starostka Srubce nabádala rodiče ke změně bydliště, což se mu nelíbí. „Opakovaně jsme jednali o možnosti vytvoření školského obvodu tak, aby děti ze Srubce získaly jistotu přijetí,“ uvedl Vojtko.

Jenže podle starostky volná místa na školách na sídlišti Máj, Šumava či v ZŠ Nová nejsou pro rodiny ze Srubce vhodným řešením a musely by většinou dojíždět přes celé město. „My jsme jednou nabízeli i volná místa v Dukelské, která je v centru, ale ani to paní starostka nepřijala. V minulosti se jednalo i o školním autobusu, ale z toho také sešlo,“ doplnil náměstek primátora.

„My musíme především postavit vlastní školu, to je hlavní. Každé jiné řešení je pouze dočasné. Na ministerstvu školství jsme ohledně dotace v pořadníku. Ministerstvo pro místní rozvoj teď pro náš projekt vhodný program nemá, řeší jen různé přístavby,“ reagovala starostka.

Obec počítala s tím, že získá 30 milionů. „Pokud se to stále nebude dařit, tak si možná budeme muset vzít úvěr, abychom stavbu opět neodkládali,“ konstatovala Malá. V uplynulých týdnech se možná někteří obyvatelé domnívali, že se budovat začne, ale to obec pouze v místě připravovala kanalizaci pro školu.

Součástí budovy má být i třída mateřské školy pro až 28 dětí. I s kapacitou školek mají totiž na Srubci potíže. Jsou tam dvě, ale s rostoucím počtem obyvatel už nestačí. Ještě letos hodlají dočasně na dva roky otevřít vilu, kde bude prostor pro 24 dětí.

Objekt se povedlo získat po dohodě s Jihočeským krajem a krajskou správou a údržbou silnic. Ty budovu vykoupily, protože místem v budoucnu povede obchvat Srubce. Nyní se pracuje na projektu úprav vily, aby vyhovovala požadavkům. Obec s prostorem hodlá počítat už při zápisech 9. a 10. května.