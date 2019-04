Auto projelo středem kruhového objezdu a po nárazu shořelo. Řidič zemřel

Nehoda se stala před 22. hodinou na kruhovém objezdu v Okružní ulici, kde havaroval Mercedes Benz S 500. Ten jel ve směru od Lišova velmi vysokou rychlostí.

Řidič před kruhovým objezdem pravděpodobně dostatečně nezpomalil, vyjel vlevo mimo silnici, kde narazil do svodidla a poté do svislé dopravní značky.

„Po trávě pak vozidlo pokračovalo středem kruhového objezdu a na jeho protilehlé straně narazilo do návěstidla. Auto pak bylo vymrštěno do vzduchu, přeletělo přes komunikaci a porazilo sloup veřejného osvětlení. Poté proletělo křovinami, kde narazilo do betonové skruže a skončilo vedle silnice, kde začalo hořet,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Totožnost mrtvého policie zatím nezná. Řidič byl v autě sám.

„Na místě zasahovala profesionální jednotka hasičů z Českých Budějovic. V době příjezdu bylo auto celé v plamenech a muž byl mimo vozidlo,“ doplnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Dopravní nehodu nyní vyšetřují policisté a kriminalisté z Českých Budějovic.