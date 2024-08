Poborský se bojí ostudy: Tým nemá kvalitu, to nejhorší Dynamo ještě čeká

Zatím poslední ranou byla nedělní prohra 0:3 na hřišti pražské Dukly. Nováček vstřelil dva identické góly po dlouhých autech do vápna. Třetí branku si Jihočeši dali prakticky sami. „Člověk si říká, jestli může být ještě hůř. A ono může,“ lituje 52letá česká fotbalová legenda.

Na Julisce mělo Dynamo znovu jen několik světlých momentů. Když už si pár šancí vytvořilo, opět pohořelo v zakončení. I proto je po šesti kolech v tabulce bez bodu poslední s děsivým skóre 1:19.

„Týmu chybí větší kvalita. Nechci se kluků dotknout, protože je neznám. Ale mají své limity, někteří jsou na začátku svých kariér. Svůj stín nepřekročí. A když vám pak odchází kapitán Lukáš Havel a další důležití hráči, tak nevím, s kým to chtějí hrát. Nerozumím tomu, co se v klubu děje,“ zlobí se.

Znovu se také potvrdilo, že mužstvu schází lídři, kteří by dokázali ostatní strhnout v důležitých momentech. „Když vám ti bývalí odejdou a nové nepřivedete, tak se není čemu divit,“ tvrdí Poborský.

Bývalý záložník Manchesteru United nebo Lazia Řím tak znovu dostal řadu zpráv s narážkami na aktuální postavení jeho mateřského celku.

„Hodně kamarádů mi kvůli tomu píše. Mrzí mě to, i když v klubu nejsem. V Dynamu jsem vyrostl a vždy mu budu fandit. Nevím, kam až to může zajít. Nevidím světlo na konci tunelu. Určitě už je to i psychikou, ale nevím, jestli se tým může zvednout. Každopádně je třeba zatáhnout ruční brzdu. Je jasné, že se hraje o sestup, ale aby to nebyla velká ostuda,“ varuje.

Jiri Muller @jirimullerEsam Emilio!!! @SK_Dynamo_CB hraci tady budou brat 60-80 tisic hrubeho!!! Jinak jste vsichni "mrdky" takhle mluvi s hraci "Emilio" nepotrebuje agenty, protoze jsme "mrdky" ale bohuzel hracum lze. Emilio potrebuje z ligy sestoupit. oblíbit odpovědět

Poborský zaznamenal také předzápasovou slovní přestřelku, kdy agent Jiří Müller na sociální síť X napsal, že člen představenstva Emil Kristek fotbalistům lže a hanlivě označuje hráčské agenty.

„V šatně nejsem, takže nevím, jestli Kristek takhle s hráči mluví. Ale už jsem také slyšel, že Dynamo nastavilo finanční laťku, kterou je schopné udržet. Klub musí vědět, na co má, ale jestli chce hrát první ligu, tak to takhle nejde,“ má jasno.

Jiri Muller @jirimullerEsam Ceske Budejovice @SK_Dynamo_CB je vedena lidmi, kteri svymi rozhodnutimi ji vedou do druhe ligy. P.s. Emilio klobouk dolu. Ostuda oblíbit odpovědět

Prodej nejdražších hráčů, další úsporná opatření a limity na výplatách. Z toho všeho se dá mezi řádky vyčíst, že Dynamo nechce dál prohlubovat finanční tíseň, kterou současné vedení převzalo po bývalém majiteli Vladimíru Koubkovi. A to i na úkor sportovních ambicí.

„Má to dva úhly pohledu. Jeden podnikatelský, kdy to všechno musí finančně sedět. Když nebude, stejně dřív nebo později narazíte. A druhý je ten sportovní. Jedno bez druhého nemůže fungovat. Na hřišti pak ale kvalitu vidíte. Když máte za šest kol nula bodů a jeden vstřelený gól, tak je to fiasko,“ říká.

Vedení klubu ho lákalo ke spolupráci

Bývalý reprezentant mohl být součástí nového vedení. Jeho zástupci ho oslovili ke spolupráci, on odmítl. „Dvě vedení zpátky jsem byl akcionářem. Znám situaci klubu a nechtěl jsem s ní být spojený. Je to smutné, ale klub asi ještě nemá to nejhorší za sebou,“ předpovídá.

Bídu černobílých na hřišti nezměnil ani příchod trenéra Františka Straky. Pod něj spadají čtyři ze šesti soutěžních porážek při skóre 1:13. „Změna trenéra v danou chvíli nic neřešila. To bylo druhotné. Důležitější byly odchody hráčů. Po minulé sezoně skončilo pět hráčů ze základu, teď na začátku další dva. A nahrazení adekvátně nebylo,“ upozorňuje.

Nový trenér Straka má podle něho složitou pozici. „Franta je motivátor, klobouk dolů před jeho energií. Ale už kauza s hledáním asistenta po jeho příchodu ukázala, že je něco špatně. Téměř dva týdny trénoval sám, chtěli po něm, aby byl i sportovní ředitel celého klubu. Takhle se profesionální fotbal nedělá. Na hřišti to pak o víkendu nemůže vypadat jinak. Ale ten úvod musel Frantovi vzít vítr z plachet,“ tuší.

Situace vypadá už na konci prázdnin kriticky. Spíš se řeší, které negativní rekordy Dynamo může překonat. Slavný odchovanec moc nadějí na zlepšení nevidí.

„Nevím, jak chtějí tým doplnit s takovou politikou. Byl by to zázrak, investice se nedělají. Sezona je na začátku, ale těžko najednou uděláte šňůru výher. Nefunguje to tak, že si řeknete, že za deset kol uděláte tolik bodů. Dobré to není,“ uzavírá.