Volte nás, aby tam nebyl Babiš? To už nefunguje, říká jihočeský hejtman Kuba

Naopak odlišné názory mají oba politici na chystané úpravy v rozpočtovém určení daní pro kraje a obce nebo na dopravní infrastrukturu v regionu.

Kubíček si například myslí, že by kraji pomohlo zpoplatnění silnic první třídy pro nákladní dopravu. „Shodneme se totiž všichni na tom, že je důležité, aby fungovalo propojení jižních Čech a Prahy. Tam není spor. Ale máme také silnice první třídy ve směru na Brno, které významně zatěžuje nákladní doprava. Její zpoplatnění by podle mě pomohlo.“

Ve Francii zpoplatnění funguje

Inspirovat by se podle něj mohlo Česko například ve Francii. „Tam jsou zpoplatněné dálnice a silnice první třídy. A na ostatní silnice existuje zákaz vjezdu těžké nákladní kamionové dopravy.“

Hejtman Kuba by ale byl v této záležitosti mnohem opatrnější a raději by se nechal přesvědčit konkrétními daty. Podle něj existují studie, které efektivitu zpoplatnění silnic první třídy zpochybňují.

„Je důležité si uvědomit, kdo na to ve finále doplatí. Protože to nakonec může zaplatit ze své kapsy například zákaznice, jež si půjde koupit jogurty nebo vajíčka, které se v kamionech převážejí. Nezaplatí to totiž nikdo jiný než koncový spotřebitel,“ varuje Kuba.

Ten následně kritizoval hnutí ANO za špatnou dopravní situaci v Českých Budějovicích. „Problém v Českých Budějovicích jsou mosty přes Vltavu. Půlka města je na jedné a půlka na druhé straně řeky.“

„Máme tedy připravený most do Papírenské, dále propojení z ulice Milady Horákové na silnici do Českého Krumlova: to jsou projekty, na které se čeká roky a v tom mám výtku na hnutí ANO, které vedlo České Budějovice osm let,“ kritizuje svého protikandidáta Kuba.

„Syslení“ v Praze

Odlišný názor mají lídři ODS a ANO také na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, kterou letos schválila vláda. Díky ní by mohly kraje získat z rozpočtu dalších 11 miliard korun, v případě Jihočeského kraje by se jednalo o několik stovek milionů.

„Nám na tom vadí skutečnost, že návrh sice posiluje kraje, ale něco ubírá obcím,“ myslí si Kubíček. „Ale nepřipadá nám to úplně šťastné. Mně se na tom nelíbí oslabení obcí a řeči o tom, že mají dostatek peněz na svých účtech.“

Podle hejtmana Martina Kuby je ale zmiňované „syslení“ měst a obcí skutečným problémem. Například Praha má podle něj na svém účtu desítky miliard korun, které nestačí utrácet. „Jsme stále jeden stát a přijde mi nesmyslné, aby si obce nechávaly peníze na svém účtu, a přitom jsme byly jako Česká republika neustále v rozpočtovém dluhu,“ argumentuje jihočeský hejtman z ODS.

V ostatních tématech se oba politici většinou shodli, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. „Bohužel se dnes politika dostává do pozice: volte nás, aby tam nebyl Babiš, volte nás, aby tam nebyl Fiala,“ což už podle něj dávno nefunguje.

„Lidé nás ale volí proto, aby měli za domem hřiště nebo abychom jim postavili obchvat města,“ říká Kuba.

Pro hejtmana i jeho protikandidáta je tedy klíčová dostupná zdravotní péče, oprava stávajících a výstavba nových regionálních silnic, dostupné bydlení pro lékaře či učitele a v neposlední řadě i záměr na výstavbu malého jaderného reaktoru v regionu.