Zlato pro skromnou Lu, táborskou hrdinku. Historický úspěch, zní z klubu

Z řady úspěchů totiž může sestavit velmi hodnotný žebříček. Na Zlaté tretře v Ostravě splnila kvalifikační limit na olympijské hry, kde se dokázala dostat až do semifinále. Na mistrovství Evropy dospělých v Římě obsadila čtvrté místo, zdařile se ukázala na Diamantové lize a rok zakončila jasným triumfem mezi juniorkami na mistrovství světa.

„Každý úspěch byl kouzelný svým způsobem. Líbila se mi Zlatá tretra, kde jsem se dostala na olympiádu. V Paříži jsem si zaběhla letošní nejlepší výsledek – 50,52 sekundy – a oblíbila jsem si i mistrovství Evropy v Římě. Čtvrté místo tam nikdo nečekal, ani já. A zlato na závěr je také hodně cenné,“ uvedla v rozhovoru pro atletický svaz.

Dlouhá a náročná sezona znamenala riziko pro teprve devatenáctiletou atletickou naději. Únava ve spojení s drobnými zdravotními potížemi mohly nadělat své. Táborská závodnice je však překonala, stejně jako své soupeřky.

„Měli jsme zprávy z dějiště, že je všechno v pořádku. Tím pádem měla Lu velkou šanci na úspěch, protože byla favoritkou,“ poznamenal předseda oddílu atletiky v Táboře Petr Nývlt.

On společně s dalšími členy klubu výkon české atletky sledovali a nakonec společně slavili zlatou medaili. „Byla to radost. Fandili jsme na dálku a jsme moc rádi, že se to povedlo. Je to cenný úspěch, Lu to skvěle zvládla,“ ocenil Nývlt.

Velký úspěch pro VS Tábor

V celém klubu VS Tábor si sezonu jako tradičně vyhodnotí po jejím definitivním skončení. Už nyní je jasné, že pro Glorii Manuel a také celý klub byla mimořádná.

1. místo brala z evropského i světového šampionátu juniorek na 400 metrů 69 setin sekundy byl náskok Manuel v cíli finálového běhu na šampionátu v Peru 9. českou juniorskou mistryní světa se stala táborská nadějná atletka

„Její zlato z mistrovství světa juniorů je jedním z historicky největších úspěchů klubu. Tam patří i její start a umístění v semifinále na olympiádě. Už dříve jsme měli zástupce na hrách, ti však už v té době reprezentovali jiný klub. U Lurdes to bylo poprvé,“ přidal předseda Nývlt.

Talentované běžkyni chodí gratulace ze všech stran. Rychle se stala jednou z nejvýraznějších postav české atletiky a rovněž patří mezi nastupující generaci nadějí, jimž mohou patřit příští léta.

Jedno se však nemění. Gloria Manuel zdobí široký úsměv, respekt a skromnost. I proto si ji fanoušci oblíbili. „Má to v sobě, je taková,“ potvrdil Nývlt.

Vypovídající jsou rovněž rozhovory s nastávající hvězdou. Nikdy nezapomene poděkovat rodině, trenérům, fanouškům a dalším podporovatelům. „Jsem ráda, že mohou být se mnou na mojí cestě. Vážím si jejich podpory, moc děkuji,“ pronesla po zlatém závodě v Peru.

Čtvrtá nejrychlejší Češka

Svěřenkyně trenérů Šárky Chládkové a Rastislava Šediny je díky svému osobnímu maximu 50,52 sekundy čtvrtou nejrychlejší čtvrtkařkou české historie. Takhle rychle navíc žádná česká žena 400 metrů neuběhla už 26 let. Kde až jsou hranice táborské závodnice?

Českým historickým tabulkám vévodí Jarmila Kratochvílová s časem 47,99 z roku 1983. Ve stejné sezoně zaběhla Taťána Kocembová-Netoličková 48,59. Na ty Manuel ještě ztrácí, ale třetí výkon 50,21 Heleny Fuchsové z konce minulého století už má na dohled. „Čas je pro mě víc než výsledek,“ potvrdila.

Obdivovatelka jamajského sprintera Usaina Bolta začne brzy spřádat plány na příští sezonu. To se však netýká jen jejího působení na oválu, ale také ve školních lavicích. Na táborské obchodní akademii ji čeká závěrečný čtvrtý ročník. „Přemýšlím, co by mě lákalo. Variant je víc,“ uvedla před nedávnem.