Jihočeský kraj nakoupí během dvou let auta za více než pět milionů

Škodovky budou na úřadech podle všeho oblíbené ještě hodně dlouho. Novým trendem, který by alespoň částečně mohl jejich dominanci narušit, jsou elektromobily. Ale chvíli to potrvá.

Jeden takový si loni pořídili v Písku za 879 tisíc korun. Kromě výhod z ekologického pohledu může být pro městské úřady lákadlem to, že se dá pořídit s dotací, jako tomu bylo právě v Písku, kde mají jinak služebních aut osm.

Na novinku napříč vozovými parky plánuje letos navázat Tábor. „Letos budeme investovat zhruba 650 až 750 tisíc korun. Plánujeme nákup jednoho elektromobilu s využitím dotace od Státního fondu životního prostředí. Důvodem je výměna za starší vozidlo,“ vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Vladimír Helma.

Zatímco v uplynulých letech nakupovala okresní města i hejtmanství ročně i dvě a víc aut, letošní rok bude na většině úřadech slabší. O nákupu nemohou přemýšlet například ve Strakonicích, protože město hospodaří v rozpočtovém provizoriu.

Čím jezdí politici a úředníci Škoda Fabia 41

Škoda Octavia 32

Škoda Superb 15

Škoda Rapid 10

Škoda Roomster 5

Škoda Yeti 5

Škoda Citigo 1

Další značky: Volkswagen 5x, Dacia, Fiat, Mercedes 2x, Audi, Toyota, Nissan Leaf (elektromobil), Hyundai, Ford 1x MF DNES zjišťovala údaje ve všech okresních městech, krajském městě a na úřadě Jihočeského kraje

„Tím pádem jsou veškeré investice tohoto typu zastavené. Podle vývoje situace s opakovanými volbami bude rozhodnuto o novém rozpočtu města. Zda bude zahrnuto do plánu investic i pořízení nového vozu, není teď zcela zřejmé. V požadavku je výměna stávajícího Volkswagenu Sharan, který je v provozu přes deset let a každá oprava je drahá. Zda k nákupu dojde letos, nemohu potvrdit,“ uvedla mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Na nedostatek aut si ale ve Strakonicích stěžovat nemohou. Mají jich deset, což je více než například v Písku, který má o sedm tisíc obyvatel více a disponuje osmi vozidly. V poměru počtu obyvatel úřednických aut vybočuje Český Krumlov se zhruba 13 tisíci obyvateli a 15 vozidly. Letos tady žádné investice nechystají. Jeden automobil chce do své flotily 24 vozů letos přidat českobudějovická radnice. Podle očekávání by to měla být úřady oblíbená Škoda Fabia. Za kolik ji město pořídí, bude záležet na výběrovém řízení.

Nakupovat budou i v Jindřichově Hradci. „Letos je naplánováno pořízení jednoho vozidla do půl milionu korun a současně vyřazení jednoho auta. Důvodem je obnova vozového parku,“ oznámila mluvčí radnice Karolína Bartošková. Prachatice a Písek letos auta nakupovat nebudou.

Průměrné stáří vozů na budějovické radnici: 10,3 roku

Pořizovací ceny jsou různé, pohybují se od 200 tisíc až k jednomu milionu. Nejvíce mezi městy loni utratila táborská radnice za Škodu Superb v hodnotě 855 tisíc korun. Několikanásobně větší investici má za sebou krajský úřad. Z roku 2018 má jednu Škodu Superb za 773 tisíc korun a šest octavií v celkové hodnotě 3,6 milionu, každá z nich vyšla na 600 tisíc. Celkem má Jihočeský kraj 36 služebních vozidel, jejichž průměrný věk je 4,3 roku.

Nákupem aut z roku 2018 ale investice kraje nekončí. „Pro letošní rok máme v rozpočtu na obměnu vozidel 1,6 milionu korun včetně DPH. Obměna se týká pouze dvou vozů, důvodem je jejich stáří a množství najetých kilometrů. Jedná se o dvě osobní pětimístná vozidla,“ sdělila Hana Brožková z kanceláře hejtmanky. Nejstaršími auty jsou nyní na kraji Škoda Octavia Scout z roku 2012 a Toyota Land Cruiser z roku 2009.

Některá jihočeská města by mohla krajskému úřadu závidět věk jeho vozidel. MF DNES z roku pořízení aut spočítala průměrné stáří vozového parku měst – v Táboře je to 6,2 roku, v Jindřichově Hradci 6,6, a v krajském městě dokonce 10,3 roku.

Většina měst má také své vlastní řidiče, často jde o jednu až dvě osoby, které mají kromě řidičských povinností také údržbu vozidel. Někde se ale dostanou i k odlišné práci. „Máme dva služební řidiče, kteří vykonávají tři druhy činností: řidič, domovník/údržbář, topič kotelny,“ zmínila mluvčí písecké radnice Irena Malotová.