Spodní voda trápí strakonickou školu. Kdo bude platit miliony?

Stačí povolit čtyři šrouby a odstranit poklop. Pak ředitel školy ukazuje na malou šachtu plnou spodní vody. Opodál je ještě jedna. Dvě jímky, které možná ještě někoho přijdou draho.

Dodavatelé požadují, aby město Strakonice doplatilo chybějící miliony korun za stavbu Základní školy Povážská. Zástupci radnice to ale odmítají udělat, protože se naopak domnívají, že firmy nepředaly dílo v pořádku, a tak ještě požadují balík peněz za způsobené škody.

Kdo má pravdu, to nakonec rozhodně až soud. A jednání se rychle blíží, termín je 23. března. Samotný spor se ovšem vleče roky, vždyť ZŠ Povážská je v provozu od roku 2011, kdy tam nastoupily děti na první stupeň, o rok později se přidali i žáci stupně druhého.

Podle radnice stavaři postupovali co nejjednodušeji

Při budování školy stavaři narazili na spodní vodu, sice se to dalo čekat, ale projekt samotný podle informací z radnice neřešil izolaci proti tlakové vodě. Sdružení firem, které mělo akci na starost, navrhlo řešení a město ho schválilo. Jenže radnice tvrdí, že to nakonec stavaři udělali jinak a co možná nejjednodušeji. Zástupci zhotovitele se brání, že je řešení správné.

„Aby povolil tlak vody, udělali dvě šachty a vodu přečerpávají pomocí obyčejného čerpadla. Sice také udělali drenáže, jenže ty jsou až nad nejníže položenou podlahou. Teď je tam sice sucho, ale nedostali jsme to, co bylo v zadání,“ konstatoval místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer.

Situaci nebere dramaticky a čeká na rozhodnutí soudu. Ve hře je ale hodně peněz. Město kvůli komplikacím odmítlo doplatit za zbytek stavby přibližně sedm milionů korun, které sdružení firem požaduje. Naopak v případě, že ve sporu uspěje radnice, tak bude požadovat 30 milionů korun za způsobenou škodu.

Ve sdružení působily společnosti Porr jako lídr a dále Protom Strakonice, Jihospol a Prima Strakonice. „Postupovali jsme správně. Více to teď asi komentovat nebudu,“ reagoval stručně Martin Procházka, obchodní ředitel Protomu, a odkázal na firmu Porr jako hlavní dodavatelskou společnost. Ta do uzávěrky vydání nestihla zareagovat.

Stavba vyšla na 350 milionů

Základní škola má oficiální kapacitu 540 žáků. „Dnes tu máme 350 dětí,“ spočítal ředitel ZŠ Povážská Tomáš Linhart. Redaktora a fotografa MF DNES areálem provedl. Vypadá na první pohled výborně a v jiných školách by takové zázemí mohli závidět. Součástí je třeba velké venkovní sportoviště, kde lze hrát nejrůznější míčové hry, ale také provozovat atletiku, nechybí ani prostorná tělocvična.

Jenže objekt má více vad, které už ovšem nejsou součástí soudního sporu, ale město je musí řešit. Do budovy hned na několika místech zatéká. „Jedním z míst, kam se voda dostává, je tělocvična,“ doplnil ředitel. Dále zatéká do jídelny a také už i do elektroinstalace, kdy voda pronikla do zvonku s telefonem u vstupu, a vyřadila ho tak dočasně z provozu.

„To je možná ještě horší než potíž se spodním průsakem. Voda se tam nejspíš dostává přes venkovní sportoviště, které je zároveň střechou části budovy. Po obvodu do ulice jsou květníky, které vedou nad chodníkem a zastřešují ho. Někde tam teče, ale nevíme přesně jak,“ pokračoval místostarosta Oberfalcer.

„Přesně nevíme, kudy to teče“

Z ulice je to na první pohled dobře patrné. Omítka je na mnoha místech narušená, nad hlavním vstupem bylo dokonce nutné navrtat řadu palubek, aby fasáda úplně neodpadla. Zvonek s telefonem u vstupu je oblepený silikonem a nad ním je ještě vytvořená provizorní stříška, která ho má chránit před vodou. Kam všude se dostane, je dobře patrné také z map na cihlové zdi.

„Firma se snažila závadu odstranit, předělat těsnění, ale zatím to moc nefunguje. Zkrátka přesně nevíme, kudy to teče,“ navázal místostarosta s tím, že tuto záležitost budou muset také ještě řešit a může to stát další peníze.

Vybudování školy s doprovodnými akcemi vyšlo na zhruba 350 milionů korun a město si kvůli tomu vzalo úvěr 200 milionů. První myšlenky na vybudování nové ZŠ Povážská jsou z roku 2001, v roce 2004 měla radnice dodavatele, který ale nakonec odstoupil od smlouvy. O dva roky později muselo město nechat zbourat jeden ze starých pavilonů kvůli havarijnímu stavu. Slavnostní zahájení stavby pak bylo na začátku roku 2010. Za rok a půl nastoupily do školy první děti.